‘Tulsa King’ se renovó para la temporada 4, Terence Winter para regresar

«Rey de Tulsa«Ha sido renovado para la temporada 4 en Paramount+. Además, Variedad ha aprendido que Terence Invierno Volverá detrás de escena de la serie.

La noticia de renovación llega justo antes del estreno de la temporada 3 del drama criminal de Taylor Sheridan, que está programado para el 21 de septiembre. En noviembre de 2024, se informó que el líder de la serie Sylvester Stallone era cerca de un nuevo acuerdo Eso lo mantendría con el programa al menos hasta la temporada 4.

Winter fue el showrunner original y productor ejecutivo en la temporada 1 de «Tulsa King», pero se fue antes de la segunda temporada, solo para regresar como escritor y productor ejecutivo después de todo. Invierno y luego se quedó fuera de la temporada 3, saliendo para trabajar en un Serie sobre el mafia Sammy «The Bull» Gravano en fx. Para la temporada 4 de «Tulsa King», se le llama escritor principal del programa además de la producción ejecutiva. El showrunner de la temporada 3, Dave Erickson, no regresará, sino que se centrará en dirigir su compañero Sheridan Show «Alcalde de Kingstown».

La descripción oficial de la temporada 3 de «Tulsa King» establece: «A medida que el imperio (Stallone) de Dwight se expande, también lo hacen sus enemigos, y los riesgos para su tripulación. Ahora, se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa todavía: los dunmires, una poderosa familia de dinero antiguo que no juega con las reglas del antiguo mundo, obligando a Dwwight a luchar por todo lo que está construyendo y protegiendo su familia» «.»

Along with Stallone, the cast for Season 3 includes: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, with Garrett Hedlund and Dana Delany.

Samuel L. Jackson protagonizará múltiples episodios antes de dirigir la serie spin -off «Nola King». Según los informes, el espectáculo, que fue verde en julio, planea comenzar a disparar a principios de 2026. Jackson interpretará a un amigo de Dwight desde la prisión que es enviado a Tulsa para matarlo, solo para encontrarse inspirado en la organización de Dwight hasta el punto de regresar a casa a Nueva Orleans para establecerse en el inframundo de la ciudad.

«Nola King» tiene su propio drama showrunner. Erickson originalmente estaba listo para ejecutar «Nola King», pero como Variedad exclusivamente informadoRenunció a ese papel en el spin -off. No se ha nombrado ningún nuevo showrunner en el momento de esta publicación.

«Tulsa King» es ejecutivo producido por Sheridan, Stallone, Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich y Keith Cox. El programa se distribuye por Paramount Global Content Distribution. MTV Entertainment Studios y 101 Studios producen.