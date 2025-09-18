Tucker Kraft de Packers sufre sobre lesiones en la práctica

El Packers de Green Bay he tenido un comienzo impresionante para la temporada 2025 de la NFL, con Amor Jordan Y la compañía parece un contendiente legítimo del título del Super Bowl, que luce un récord de 2-0 en la Semana 3.

Aunque todo ha estado en la dirección correcta para la franquicia histórica, los Packers recibieron algunas noticias preocupantes el jueves sobre el ala cerrada de tercer año prometedor Fuerza de Tucker.

Según Ian Rapoport de NFL Network, Kraft sufrió una lesión en la rodilla durante la práctica del jueves. Afortunadamente para Green Bay, no se espera que la rodilla lesionada sea un problema a largo plazo.

#Paquetes Te Tucker Kraft, que tuvo su juego de ruptura contra el #Commanders Con 124 yardas y un TD, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en la práctica de hoy, según los expertos. Kraft lo tendrá completamente evaluado, pero la creencia es que no es un problema a largo plazo. pic.twitter.com/zty1kpycvh – Ian Rapoport (@rapsheet) 18 de septiembre de 2025

Como señala Rapoport, Kraft viene de su mejor juego en el nivel de la NFL, teniendo un impacto significativo durante la victoria de la semana pasada contra Jayden Daniels y el Comandantes de Washington. Kraft se está convirtiendo rápidamente en uno de los objetivos favoritos de Love en el juego aéreo, especialmente con un receptor abierto prometedor Jayden Reed fuera indefinidamente Después de caer en el primer partido de la temporada contra el rival de la división Detroit Lions.

Lesiones que se acumulan en la ofensiva para los Packers invictos

Reed se sometió a una cirugía en una clavícula rota, así como una fractura de Jones en el pie izquierdo, lo que podría dejarlo de lado durante bastante tiempo. El entrenador en jefe de los Packers, Matt Lafleur, cree que su videota estrella volverá en algún momento durante la temporada.

«Él va a perder mucho tiempo», dijo Lafleur a través de ESPN. «Veremos qué tan rápido puede recuperarse y sanar, y ciertamente lo esperaría de regreso en algún momento de esta temporada, pero obviamente es un gran golpe para nosotros».

Se esperaba que Reed fuera el receptor abierto de Love esta temporada, con Tucker potencialmente dando el siguiente paso para convertirse en uno de los mejores alas cerradas de la liga. Los Packers tendrán que hacer un pivote en el enfrentamiento de la Semana 3 contra el Cleveland Browns en el camino en el Huntington Park Stadium.

La ofensiva dinámica de los Packers perdurará

A pesar de perder uno de sus mejores receptor abierto por una cantidad considerable de tiempo y Kraft posiblemente también en el estante, la ofensiva de los Packers podría superarlo. Los próximos tres juegos serán en contra de los equipos que están luchando o lidiando con sus propias preocupaciones de lesiones.

Los Browns son un poco desordenados a 0-2, dependiendo del mariscal de campo veterano Joe Flacco para liderar el camino hacia adelante. Entonces está el Dallas Cowboys en la semana 4, que apenas recibió el Gigantes de Nueva York La semana pasada en un tiroteo, lo que demuestra que tienen sus problemas en defensa después del envío Micah Parsons a Green Bay.

Después de su semana de descanso en la semana 5, los Packers regresarán a casa para enfrentarse al Bengals de Cincinnatique actualmente están invictos, pero solo perdieron el mariscal de campo superestrella Joe Burrow a una lesión del dedo del pie que lo mantendrá fuera del campo durante al menos tres meses.

Hay una posibilidad decente de que los Packers estén en una buena posición para continuar obteniendo victorias en los próximos cuatro juegos, con algunas de sus mejores armas ofensivas potencialmente atascadas observando desde la línea lateral. Será una verdadera prueba para el amor y el equipo para ver si este equipo es el verdadero negocio en 2025.