Tua Tagovailoa de Dolphins envía un mensaje sincero a Tyreek Hill

Recién salido de la primera victoria del equipo de la temporada regular, Miami Dolphins jugador de ataque Trasero tenía un corazón pesado para su compañero de equipo y receptor abierto Tyreek HillQuien sufrió una lesión grave de rodilla.

Hill sufrió una rodilla dislocada durante la victoria 27-21 de los Dolphins sobre los Jets de Nueva York el lunes por la noche. Tagovailoa y Hill han jugado juntos desde 2022, y Hill ha sido el receptor favorito de Tagovailoa durante ese tiempo.

«Diría en primer lugar, y sé que los muchachos me han escuchado hablar de eso con ellos últimamente en el vestuario, habíamos tenido muchas charlas espirituales, pero quiero agradecerles a mi Señor y Salvador Jesucristo en primer lugar», Tagovailoa dijo a los periodistas los lunes. «Mis pensamientos están a los chicos que se lastimaron esta noche. Mis pensamientos y oraciones también están con Reek (Tyreek Hill)».

Levante las herramientas Talken con Tyreek Hill

Tagovailoa confirmó que habló con Hill después de la lesión y explicó el comportamiento de la videocutación cuando fue transportado. Hill tuvo seis recepciones para 67 yardas, un promedio de 11.2, antes de la lesión.

«Y como puedes ver en el Jumbotron, estaba bromeando», dijo Tagovailoa. «Esa es solo su personalidad. Así que estaba bromeando cuando me puse y hablé con él y cuando muchos de los muchachos se acercaron y hablaron con él. Esa es solo su personalidad. Eso es solo lo que él es. Pero nuestros pensamientos y nuestros oraciones están con él».

Es probable que Hill probablemente se pierda el resto de la temporada. El cinco veces All-Pro y el ocho veces Pro Bowler ha sido dinámico y en su mayoría saludable a lo largo de sus 10 años de carrera, con 813 recepciones para 11,296 yardas y 83 touchdowns desde 2016.

Tua Tagovailoa expresa alivio sobre Win vs. Jets

La temporada de Miami no ha sido una vista bonita con un comienzo de 0-3 que comenzó con una derrota por 33-8 ante los Indianapolis Colts. Las pérdidas más estrechas ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, 33-27, y los Buffalo Bills, 31-21, ofrecieron poco consuelo con dos derrotas de la AFC junto con el horrible comienzo.

«Pero es una gran sensación que sentimos esta noche», dijo Tagovailoa sobre la victoria sobre los Jets. «Obviamente, cuando ganas, esa es una de las mejores desodorantes para lo que podrías estar pasando. Así que diría que lo estamos disfrutando en este momento, pero tenemos que encontrar una manera de continuar apilando esas victorias en la columna de ganar y seguir manteniendo eso en marcha durante toda la temporada».

Los Dolphins pueden hacer eso el siguiente en la Semana 5 con un equipo de Carolina Panthers (1-3) que acaba de explotar en Nueva Inglaterra el domingo. Miami luego tiene a Los Angeles Chargers (3-1), Cleveland Browns (1-3), Atlanta Falcons (2-2) y Baltimore Ravens (1-3) en el mes siguiente.

Los cuatro equipos perdieron al menos una vez en las últimas dos semanas y enfrentan desafíos en el futuro. No es imposible para un equipo 0-3 dar la vuelta y llegar a los playoffs, por lo que los Dolphins aún pueden salvar la temporada a pesar del lento comienzo y la pérdida de Hill.

Los equipos que lo cambiaron de 0-3 para hacer la postemporada incluyen los Jets de 1981, 1982 Tampa Bay Buccaneers, 1992 Chargers, 1995 Detroit Lions, Bills de 1998 y 2018 Houston Texans. Los Dolphins esperan unirse a esa lista esta temporada.