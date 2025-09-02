¿Tu teléfono inteligente está en silencio? Estas son 7 señales secretas que debes verificar ahora mismo

Yakarta, Viva – Ritmo teléfono inteligente Ahora una seria amenaza en la era digital.

No solo una cuestión de privacidad, sino también en riesgo de causar la fuga de datos personales a pérdidas financieras.

Crímenes cibernéticos (hacker) Utilice varias brechas para acceder a dispositivos de víctimas.

Los datos personales que fueron robados con éxito se pueden vender en el mercado negro o incluso utilizados para drenar el contenido de la cuenta.

Para no convertirse en una víctima, es importante reconocer los signos de un teléfono inteligente tocado así como las medidas preventivas.

Se aprovechan 7 signos de su teléfono inteligente:

La batería se agota rápidamente

Si la batería es repentinamente derrochadora a pesar de que el uso es normal, podría haber una aplicación de espía que se ejecuta en segundo plano.

También asegúrese de que la condición de la batería aún esté sana y verifique la aplicación que actualmente está activa.

El rendimiento del teléfono inteligente se está desacelerando

¿El teléfono celular es repentinamente lento sin razón aparente? El proceso de tapping puede hacer que el sistema funcione más duro, lo que causa una disminución en el rendimiento.

La aplicación está abierta en sí misma, el mensaje se envía sin conocimiento, o los registros de actividades sospechosas pueden ser un signo de acceso ilegal.

Encontrar una aplicación que nunca instaló? Podría ser una aplicación de malware o Tapper. Retire inmediatamente si es sospechoso.

Llamadas misteriosas y SMS

Las llamadas salientes o los SMS enviados sin usted deben conocer, especialmente si hay una respuesta de un número extranjero para un mensaje que no envía.

Escriba *# 21# para verificar si hay una transferencia sospechosa o transferencia de datos en su teléfono celular.

Tenga cuidado si alguna vez ha abierto un enlace sospechoso desde el correo electrónico, las redes sociales o los mensajes instantáneos. Esa puede ser una forma de malware para su dispositivo.

Cómo resolver si se aprovecha el teléfono celular:

Cambiar la contraseña de la pantalla del teléfono inteligente

Use un pin o patrón que sea fuerte y no sea fácil de adivinar, evite usar la fecha de nacimiento.

Cambie la contraseña de correo electrónico principal y agregue un correo electrónico de copia de seguridad para obtener seguridad adicional.

Active la función de seguridad predeterminada (cuidado del dispositivo)

Use las características de seguridad del sistema operativo para detectar malware o aplicaciones sospechosas.

Si aún aparecen los síntomas, restablezca el dispositivo a la configuración inicial para eliminar todas las aplicaciones potenciales de Tapper.

Informe a los operadores celulares para que la tarjeta SIM pueda desactivarse temporalmente y que pueda obtener asistencia técnica.