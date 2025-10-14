Tu distancia del cielo es sólo la muerte.

Jacarta – Clérigo carismático de Tarim, Yemen, Habib Omar bin Hafidz enfatizó la importancia de leer el versículo 255 en Surah Al Baqarah o El verso del trono después de orar cinco veces al día.

«Quien lea Ayat Kursi después de realizar las cinco oraciones diarias, será fortalecido o protegido por Alá hasta el momento de la próxima oración», dijo Habib Umar citado en YouTube Nabawi TV, el miércoles 14 de octubre de 2025.

Según Habib Umar, quien lea regularmente el Ayat Kursi después de las cinco oraciones diarias también se acercará más al cielo cuando muera.

Habib Umar bin Hafidz en la mezquita de Riad, Solo

«Quien lee el Ayat Kursi después de rezar cinco veces al día, la distancia entre él y el cielo de Alá es sólo la muerte», explicó el director del internado islámico Darul Musthofa.

Además, Habib Umar también dijo que, para las personas que leen regularmente Ayat Kursi después de las cinco oraciones diarias, Allah les facilitará las cosas. sakaratul esa persona.

«Se narra que aquellos que recitan regularmente el Ayat Kursi después de orar cinco veces al día, cuando les quitan la vida, Alá se encarga personalmente del proceso de quitarle la vida a esa persona», explicó Habib Umar.

«El significado es que Alá suavizará y facilitará las cosas a la persona cuando le quiten el alma», continuó.

Al concluir su mensaje, Habib Umar pidió a los musulmanes que se adhieran consistentemente a Al-Corán Y sunna El Profeta Muhammad SAW.

«El Corán es el vínculo entre Alá y Sus siervos, y en este Corán hay una explicación de todo conocimiento; de hecho, este Corán es una guía hacia el camino más recto, y Alá hizo de la Sunnah del profeta Mahoma la mejor interpretación de este Corán», concluyó.