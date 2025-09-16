Tsai Ming-Liang para filmar y se estrenará la próxima película ‘Walker’ en Ji.hlava

Director taiwanés nacido en Malasia Tsai Ming-Liangquien ganó el león dorado en Venecia por «Vive L’Amour», filmará y presentará la siguiente en su serie de películas «Walker» en el 29º Ji.hlava Film Festival (24 de octubre al 2 de noviembre).

Tsai ganó el Premio Especial del Jurado en 1997 en Berlín por «The River», y el Berlin Silver Bear y el Premio Alfred Bauer en 2005 para «The Wayward Cloud». Compitió en Cannes con «The Hole» en 1998, «¿Qué hora está ahí?» en 2001, y «cara» en 2009.

Tsai recibió el premio de Ji.hlava por contribución al cine el año pasado.

El director de Ji.hlava, Marek Hovorka, dijo: “Estamos encantados de que [Tsai’s] La visita al festival del año pasado lo inspiró a filmar una película para su aclamada serie. Es un gran honor para Ji.hlava como festival y para la República Checa, que así se unirá a Hong Kong, Malasia, Francia y los Estados Unidos, donde [he] disparó las partes anteriores «.

La película se realizará durante el festival en colaboración con estudiantes de la Escuela de Cine de Praga, Famu, quien trabajará en puestos clave como parte de su programa de mentoría. La postproducción tendrá lugar en FAMU Studio, y la película terminada se estrenará en el festival el 1 de noviembre.

La película recibirá un apoyo financiero por el Ministerio de Cultura Taiwanés.

La serie «Walker», que comenzó en 2012, presenta al actor taiwanés Lee Kang-Sheng como un monje que se mueve a un ritmo extremadamente lento a través de varios entornos urbanos, creando un contraste meditativo entre la práctica espiritual antigua y los entornos modernos.

«Las películas de la serie ‘Walker’ son un llamado para reducir la velocidad, detenerse, cambiar nuestra percepción. Son la antítesis de la civilización digital actual», dijo Hovorka.