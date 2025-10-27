TRUST gana 3 premios en Viena e inaugura un álbum sinfónico de canciones regionales Ecos del archipiélago

Wina, EN VIVO – Trinity Youth Symphony Orchestra, o lo que familiarmente se conoce como TRUST, ha logrado una vez más un logro orgulloso al enriquecer los tesoros de la música indonesia. Después de ganar con éxito tres premios en el escenario internacional, esta joven comunidad orquestal lanzó álbum acuerdo con área titulada «Ecos del Archipiélago».

TRUST celebró un evento de Acción de Gracias TRUST Friends Gathering para celebrar momentos de unión entre la comunidad de apoyo, así como para lanzar oficialmente su trabajo más reciente. Este álbum presenta cinco canciones regionales icónicas de Indonesia en un magnífico formato de orquesta sinfónica. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El álbum «Echoes from The Archipelago» contiene cinco canciones populares, a saber, Sirih Kuning, Cublak Cublak Suweng – Manuk Dadali, Moliendo Café, Yamko Rambe Yamko y Bungong Jeumpa. Los arreglistas indonesios reorganizaron las cinco canciones y TRUST las grabó en vivo (grabación en vivo) en un arreglo de orquesta sinfónica.

TRUST tiene la misión de introducir el encanto de las canciones regionales en el escenario mundial. A través de este álbum, presentan el patrimonio cultural musical de Indonesia con espectaculares arreglos orquestales.

La Dra. Nathania Karina, Directora Musical y Directora de TRUST, expresó su emoción y felicidad por este logro. Destacó la importancia de dejar un legado a través de la música.

«El gran sueño de todo músico es dejar un legado que pueda transmitirse a las generaciones futuras. Por lo tanto, estamos decididos a lanzar un álbum que pueda seguir disfrutandose a lo largo del tiempo. Elegimos canciones regionales como tema porque queremos preservar la riqueza de la música indonesia – cuya belleza no es menor que la de las canciones pop modernas – para que sea mejor conocida por el pueblo de Indonesia y el mundo», dijo la Dra. Nathania Karina en su declaración, citada el lunes 27 de octubre de 2025.

Yonathan Nugroho, como presidente de TRUST, también expresó su admiración por el entusiasmo de los jóvenes músicos. No sólo destacan en el escenario internacional, sino que también están comprometidos a introducir la cultura indonesia a través de la música.

«La generación más joven debe estar orgullosa de su riqueza cultural, incluso en medio de la modernización. En el futuro, TRUST quiere ser más activo en la introducción de Indonesia en el escenario mundial a través de obras musicales de calidad», dijo Yonathan.

El lanzamiento de este álbum es parte de la celebración de los principales logros de TRUST en 2025. Anteriormente, TRUST logró enorgullecer a Indonesia en el 11º Festival Mundial de Orquestas 2025, que tuvo lugar en Viena, Austria, del 10 al 13 de julio de 2025.