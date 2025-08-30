Trump `ya no tiene planes ‘para visitar India para Quad Summit: informes







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump «Ya no tiene planes» para visitar India a finales de este año para la cumbre Quad, el New York Times afirmó el sábado, ya que detallaba cómo las relaciones entre el líder y el primer ministro estadounidense Narendra Modi «se desenredaron» en los últimos meses.

En el informe titulado ‘El Premio Nobel y una llamada telefónica irritable: cómo la relación Trump-Modi se desenredó’, el NYT, citando a personas familiarizadas con el horario de Trump, dijo: «Después de decirle a Modi que viajaría a India a finales de este año para la cumbre de Quad, Trump ya no tiene planes de visitar en el otoño».

No hubo comentarios oficiales de Estados Unidos o India sobre el reclamo del NYT.

India recibirá a los líderes de Australia, Japón y los EE. UU. Para la Cumbre Quad, programada para celebrarse en Nueva Delhi alrededor de noviembre.

La administración Trump organizó la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Quad en enero de este año, un día después de que Trump prestó juramento como presidente para un segundo mandato en la Casa Blanca.

En medio de las tensiones comerciales entre Delhi y Washington, el artículo del NYT da cuenta de cómo las relaciones entre Trump y Modi «Desentrañó» después de las repetidas afirmaciones de Trump de resolver el conflicto de cuatro días en mayo entre India y Pakistán, una afirmación negada por la India.

«Las reiteradas afirmaciones del presidente Trump acerca de haber ‘resuelto’ la guerra de India-Pakistán enfureció al primer ministro Narendra Modi de la India. Y ese fue solo el comienzo», dijo el artículo del NYT, y agregó que Modi estaba «perdiendo paciencia» con Trump.

Trump y Modi habían hablado por teléfono el 17 de junio, una llamada telefónica de 35 minutos que ocurrió cuando Trump regresó a Washington desde la cumbre del G7 en Canadá, a la que también asistió el primer ministro Modi.

Modi y Trump estaban programados para reunirse al margen de la cumbre de los líderes del G7 en Kananaskis, pero Trump regresó a Washington temprano. Antes de salir de Kananaskis y terminar su primera visita a Canadá en una década, Modi tuvo una conversación telefónica con Trump en Washington.

El secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri, había dicho en un mensaje de video de Kananaskis que Modi transmitió claramente a Trump que en «ningún momento» durante los días posteriores a la Operación Sindoor estuvo allí una discusión, en cualquier nivel, en un acuerdo comercial de India-Estados Unidos o cualquier propuesta para una mediación por parte de los Estados Unidos y la India y Pakistán.

La discusión para cesar la acción militar tuvo lugar directamente entre India y Pakistán a través de los canales de comunicación existentes entre las dos fuerzas armadas, y se inició a pedido de Pakistán. El primer ministro Modi declaró firmemente que India no acepta y nunca aceptará la mediación, dijo Misri.

El artículo del NYT dijo que durante la llamada telefónica del 17 de junio, Trump dijo nuevamente lo orgulloso que estaba de terminar con la escalada militar y mencionó que Pakistán lo iba a nominar para el Premio Nobel de la Paz, un honor que ha sido otorgado al ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y ​​uno por el cual Trump ha sido «campaña abiertamente».

«La implicación no tan sutil, según personas familiarizadas con el llamado, fue que Modi debería hacer lo mismo», y también nominar a Trump para el Nobel, dijo el periódico.

«El líder indio se erizó. Le dijo a Trump que la participación estadounidense no tenía nada que ver con el reciente alto el fuego. Se había resuelto directamente entre India y Pakistán», dijo el NYT.

«Trump en gran medida desplazó los comentarios de Modi, pero el desacuerdo, y la negativa de Modi a participar en el Nobel, ha desempeñado un papel descomunal en la relación agria entre los dos líderes, cuyos lazos una vez cerrados se remontan al primer mandato de Trump», dijo el NYT.

El NYT señaló que la Casa Blanca no reconoció la llamada del 17 de junio, ni Trump publicó al respecto en sus cuentas de redes sociales. Trump ha repitido su reclamo de detener el conflicto entre India y Pakistán más de 40 veces desde el 10 de mayo.

«Y también es la historia de un presidente estadounidense con su ojo en un premio Nobel, que se pone justo en el tercer ferrocarril inamovible de la política india: el conflicto con Pakistán», agregó.

El informe agregó que, como Trump impuso aranceles adicionales del 25 por ciento en la India por sus compras de petróleo ruso, «las sanciones colosales en la India en particular parecen ser un castigo por no caer en línea en lugar de cualquier tipo de esfuerzo cohesivo para reducir el déficit comercial o reducir los fondos para la» Guerra de Putin`s.

El artículo de NYT citó a Richard Rossow, presidente de India en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, diciendo que fue «más que solo Rusia».

«Si este fue un cambio real en la política al tratar de exprimir RusiaTrump podría haber puesto su peso detrás de la legislación que habría impuesto sanciones secundarias a los países que compran hidrocarburos rusos. El hecho de que hayan apuntado de manera única a India dice que esto es algo más que Rusia «, dijo Rossow.

El artículo del NYT dijo además que Trump, «frustrado por las negociaciones arancelarias», contactó a Modi varias veces, pero el líder indio «no respondió a esas solicitudes».

El artículo del NYT dijo además que Trump, «frustrado por las negociaciones arancelarias», contactó a Modi varias veces, pero el líder indio «no respondió a esas solicitudes».





