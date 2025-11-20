Trump y Zohran Mamdani están listos para reunirse en la Casa Blanca, ¿una señal del fin de la disputa?

Jacarta – Presidente Donald Trump y alcalde electo de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani Finalmente programado para reunirse en persona. Está previsto que esta reunión tenga lugar en Washington el próximo viernes.

Esta noticia está en el punto de mira, porque la reunión reunió a dos figuras con opiniones políticas muy diferentes.

Triunfo anunció el plan la noche del miércoles 19 de noviembre de 2025 a través de las redes sociales. Dijo que la reunión se celebraría en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Aunque ambos han estado involucrados a menudo en fricciones, esta reunión se considera el primer paso para reducir las tensiones.

En su publicación, Trump se refirió a Mamdani por su nombre completo y puso su segundo nombre, Kwame, entre comillas. Trump afirmó que Mamdani solicitó la reunión y añadió la frase “más detalles seguirán” como señal de que la agenda de la reunión aún se estaba desarrollando.

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York

Dora Pekec, portavoz de Mamdani, explicó que las reuniones entre el nuevo alcalde y el presidente eran algo que se consideraba normal. Dijo que Mamdani discutiría tres temas prioritarios, a saber, la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad que fue apoyada por más de un millón de neoyorquinos hace apenas dos semanas.

Como se sabe, durante la campaña Trump atacó repetidamente a Mamdani. Llegó incluso a etiquetarlo falsamente de “comunista” y predecir que la ciudad de Nueva York sería destruida si Mamdani era elegido líder.

Trump también ha amenazado con deportar a Mamdani, que nació en Uganda y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018. Además, Trump planteó la posibilidad de retirar fondos federales de la ciudad de Nueva York si Mamdani asume el cargo.

Pero las cosas cambiaron después de las elecciones de noviembre. Los republicanos sufrieron pérdidas importantes en Georgia, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia. Desde entonces, Trump ha abordado cada vez más la cuestión de la asequibilidad, que anteriormente fue el foco de las campañas del Partido Demócrata en varios estados, incluida la campaña de Mamdani.

En una publicación posterior a las elecciones, Trump incluso afirmó que el Partido Republicano era el “Partido de la Asequibilidad”, al tiempo que enfatizó que pensaba que la economía de Estados Unidos estaba en las mejores condiciones.