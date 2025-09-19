Trump y XI están listos para discutir el acuerdo de Tiktok y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y China







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Se espera que hable con el líder chino Xi Jinping el viernes en un impulso para finalizar un acuerdo para permitir que la popular aplicación de redes sociales Tiktok siga operando en los Estados Unidos. La llamada también puede ofrecer pistas sobre si los dos líderes podrían reunirse en persona para obtener un acuerdo final para poner fin a su guerra comercial y proporcionar claridad sobre hacia dónde pueden dirigirse las relaciones entre las dos superpotencias del mundo.

Sería la segunda llamada con Xi desde que Trump regresó a la Casa Blanca y lanzó aranceles altísimos sobre China, provocando restricciones comerciales de ida y vuelta que tensaron los lazos entre las dos economías más grandes. Pero Trump ha expresado su disposición a negociar acuerdos comerciales con Beijing, especialmente para la plataforma de video social que enfrenta una prohibición de los Estados Unidos a menos que su empresa matriz china venda su participación de control.

Los dos hombres también hablaron en junio para calmar las tensiones sobre Restricciones de China sobre la exportación de elementos de tierras raras, utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate. « Estoy hablando con el presidente Xi, como saben, el viernes, teniendo que ver con Tiktok y también el comercio ‘, dijo Trump el jueves. ‘Y estamos muy cerca de acuerdos en todo’ ‘.

Dijo que su relación con China es «muy bueno», pero señaló que la guerra de Rusia en Ucrania podría terminar si los países europeos imponen tarifas más altas sobre China. Trump no dijo si planeaba plantear aranceles sobre Beijing sobre su compra del petróleo de Moscú, como lo ha hecho con India. El jueves, la embajada china en Washington no confirmó la llamada o ninguna cumbre próxima entre los líderes, pero el portavoz Liu Pengyu dijo que «la diplomacia de los jefes de estado desempeña un papel irremplazable en proporcionar orientación estratégica para las relaciones con China-Estados Unidos».

Sun Yun, director del programa China en el grupo de expertos Stimson Center, con sede en Washington, predijo una discusión positiva. `Ambas partes tienen un fuerte deseo de que suceda la cumbre de liderazgo, mientras que los detalles se encuentran en el acuerdo comercial y lo que se puede lograr para ambas partes de la cumbre ‘, dijo Sun. Después de una reunión comercial de los Estados Unidos-China a principios de esta semana en Madrid, Secretario del Tesoro de EE. UU. Scott Bessent dijo que las partes llegaron a un acuerdo marco sobre la propiedad de Tiktok, pero que Trump y Xi probablemente lo finalizarán el viernes.

Trump, quien ha acreditado a la aplicación por ayudarlo a ganar otro término, ha extendido una fecha límite varias veces para que la aplicación se baje de su empresa matriz china Bytedance. Es un requisito permitir que Tiktok siga operando en los EE. UU. Según una ley aprobada el año pasado buscando abordar la privacidad de los datos y las preocupaciones de seguridad nacional.

Trump dijo que Tiktok ‘tiene un valor tremendo’ y los Estados Unidos ‘tiene ese valor en su mano porque nosotros somos los que tenemos que aprobarlo’. Otra preocupación es el algoritmo patentado que poca lo que los usuarios ven en Tiktok.

Funcionarios chinos Dicho el lunes que se contactó a un consenso sobre la autorización del «uso de los derechos de propiedad intelectual,» incluido el algoritmo, y que las dos partes acordaron confiar a un socio para manejar datos de usuarios y seguridad de contenido de los Estados Unidos «. El representante Raja Krishnamoorthi, el demócrata de clasificación en el Comité Selecto de la Cámara del Partido Comunista Chino, dice que los datos y el algoritmo de Tiktok deben estar «verdaderamente en manos estadounidenses» para cumplir con la ley.

Los principales funcionarios estadounidenses y chinos han realizado cuatro rondas de conversaciones comerciales entre mayo y septiembre, y otro probablemente en las próximas semanas. Ambas partes han detenido las tarifas altas del cielo y se han retirado de los duros controles de exportación, pero muchos problemas siguen sin resolverse.

Trump en la llamada «probablemente buscará hacer que pareciera que Estados Unidos tiene la ventaja en las negociaciones comerciales», dijo Ali Wyne, asesor de investigación y defensa senior sobre temas de US-China en el Grupo Internacional de Crisis. Xi `probablemente buscará subrayar el apalancamiento económico de China y advertir que el progreso continuo en las relaciones bilaterales dependerá de la disminución de las tarifas, sanciones y controles de exportación de los Estados Unidos ‘, dijo Wyne.

No se han anunciado acuerdos sobre restricciones de exportación tecnológica, compras chinas de productos agrícolas estadounidenses o fentanilo. La administración Trump ha impuesto aranceles adicionales del 20% a los productos chinos vinculados a las acusaciones de que Beijing no ha podido detener el flujo a los Estados Unidos de los productos químicos utilizados para hacer opioides.

La guerra comercial de segundo período de Trump con Beijing ha costado Estados Unidos agricultores uno de sus principales mercados. De enero a julio, las exportaciones de la granja estadounidense a China cayeron un 53 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El daño fue aún mayor en algunos productos: las ventas de sorgo de EE. UU. A China, por ejemplo, cayeron un 97 por ciento.

Josh Gackle, presidente de la Asociación Americana de Soybean, dijo que seguiría el resultado de la llamada del viernes porque China, el mayor comprador extranjero de US Beans, ha detenido las compras para la nueva cosecha de este año. `Todavía hay tiempo. Es alentador que los dos países continúen hablando «, dijo Gackle. `Creo que hay frustración creciendo a nivel de agricultores de que todavía no han podido llegar a un trato ‘.

