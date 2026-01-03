Trump y funcionarios iraníes encabezan amenazas comerciales mientras las protestas se apoderan de Irán







presidente de estados unidos Donald Trump y un alto funcionario de seguridad iraní intercambiaron amenazas el viernes mientras las crecientes protestas económicas se extendían por partes de la República Islámica, intensificando aún más las tensiones entre los países después de que Estados Unidos bombardeara sitios nucleares iraníes en junio.

Trump escribió inicialmente en su plataforma Truth Social, advirtiendo a Irán que si “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “vendrá a rescatarlos”. Hasta el momento, al menos siete personas han muerto en la violencia en torno a las manifestaciones. «Estamos encerrados, cargados y listos para partir», escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, ex presidente del parlamento y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, alegó en la plataforma social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las manifestaciones. No ofreció ninguna evidencia para respaldar la acusación, que los funcionarios iraníes han hecho repetidamente durante años de protestas que azotan el país.

«Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno corresponde al caos en toda la región y a la destrucción de los intereses estadounidenses», escribió Larijani en X, que el iraní gobierno bloques. «El pueblo de Estados Unidos debería saber que Trump inició el aventurerismo. Deben cuidar de sus propios soldados».

Los comentarios de Larijani probablemente hicieron referencia a la amplia presencia militar de Estados Unidos en la región. En junio de 2025, Irán atacó la base aérea de Al Udeid en Qatar luego de los ataques estadounidenses contra tres sitios nucleares durante la guerra de 12 días de Israel contra la República Islámica.

Las protestas actuales, que ya van por su sexto día, se han convertido en las mayores en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia policial desencadenó manifestaciones en todo el país.

Número de personas muertas en violencia en medio de protestas

