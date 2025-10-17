Trump vuelve a presentar demanda por difamación contra el NY Times en busca de 15 mil millones de dólares

abogados para el presidente Donald Trump volvió a presentar una demanda por difamación contra el New York Timescon una denuncia que es menos de la mitad de larga que la anterior, después de que un juez calificó la demanda inicial del presidente por ser “tediosa y gravosa”.

El New York Times, en un comunicado el jueves, reiteró su posición de que la demanda de Trump carecía de fundamento y dijo que “nada ha cambiado” con la nueva presentación.

«Como dijimos cuando se presentó esto por primera vez y nuevamente después del fallo del juez de anularlo: esta demanda no tiene mérito», dijo un portavoz del Times en un comunicado. «Nada ha cambiado hoy. Esto es simplemente un intento de reprimir la información independiente y generar atención de relaciones públicas, pero el New York Times no se dejará disuadir por tácticas de intimidación».

Trump el mes pasado demandado el Times, varios de sus reporteros y Penguin Random House (editor del libro “Lucky Loser” escrito por dos reporteros del Times) al alegar que informar sobre las finanzas y la carrera empresarial del presidente lo difamaba. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida. Unos días después, un juez federal desestimó la demanda de Trumpcalificándolo de “tedioso y gravoso” y diciendo que una denuncia no es “una plataforma protegida para enfurecerse contra un adversario”. En el fallo, el juez Steven D. Merryday dio a los abogados de Trump 28 días para volver a presentar la demanda, ordenando que la denuncia enmendada no tuviera más de 40 páginas y que «concordara con las reglas de procedimiento».

La denuncia presentada nuevamente por Trump tiene 40 páginas (disponible en este enlace), menos de la mitad de la denuncia original de 85 páginas. El nuevo expediente es más breve, pero los argumentos principales son los mismos que antes.

“Como se establece a continuación, los demandados originaron y distribuyeron estas publicaciones y las declaraciones difamatorias sobre el presidente Trump que contienen, con verdadera malicia”, dice la denuncia revisada. “Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional del presidente Trump, ganada con tanto esfuerzo, que construyó minuciosamente durante décadas como ciudadano privado antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, incluso como un exitoso hombre de negocios y como estrella del reality show de televisión más exitoso de todos los tiempos: The Apprentice”.

Además de daños compensatorios de al menos 15 mil millones de dólares y daños punitivos, la demanda de Trump busca una “retractación de las publicaciones y declaraciones difamatorias” del New York Times.

Por separado, Trump demandó este verano al Wall Street Journalsus empresas matrices Dow Jones y News Corp, Rupert Murdoch y dos reporteros del Journal, alegando difamación por una historia del WSJ con detalles sobre una carta de cumpleaños que Trump envió en 2003 a Jeffrey Epstein. Según la demanda, Trump exige “no menos de 10 mil millones de dólares” por dos cargos de difamación, por un total de al menos 20 mil millones de dólares. El mes pasado, abogados de El Wall Street Journal presentó una moción para desestimar la demanda.diciendo que la demanda de Trump debería ser desestimada porque el artículo del WSJ en cuestión “es cierto”. Hace dos semanas, en respuesta a una citación del Congreso, “los herederos de Epstein produjeron el Libro de cumpleaños, que contiene la carta con el dibujo obsceno y [Trump’s] firma, exactamente como informó The Wall Street Journal”.

Entre otros litigios, Trump también demandó a ABC News y al programa “60 Minutes” de CBS News y llegó a acuerdos separados por 16 millones de dólares en cada uno de esos casos.