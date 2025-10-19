Trump vuela en un avión ‘King Trump’ y arroja un líquido marrón sobre los manifestantes de ‘No Kings’ en un video de inteligencia artificial

Presidente Donald Trump reconoció las protestas a nivel nacional “No Kings” contra él y su administración el sábado, en un video generado por IA que muestra al presidente de Estados Unidos como un rey en un avión de combate arrojando lo que parece ser una gran cantidad de materia fecal sobre los manifestantes que se encuentran debajo.

Trump compartió el video en su plataforma Truth Social el sábado por la noche. En el video de 19 segundos, el presidente está en un avión de combate marcado como “Rey Trump” y se le muestra con una corona sentado en la cabina. (La máscara de oxígeno que usa el “Rey Trump” no cubre completamente su nariz y boca).

En el video, el “Rey Trump” parece sobrevolar la ciudad de Nueva York, después de lo cual arroja una carga útil de lodo marrón sobre los manifestantes que se encuentran debajo. El video está ambientado en “Danger Zone”, la exitosa canción de Kenny Loggins de “Top Gun”. Una marca de agua en el vídeo indica que fue creado por alguien con el identificador @XERIAS_X.

Entre otros videos que Trump compartió el sábado en Truth Social fue uno originalmente publicado más temprano ese día en BlueSky por el vicepresidente JD Vance eso muestra a Trump colocándose una corona en la cabeza y luego sacando una espada. Ese está ambientado en la canción “Hail to the King” de la banda de heavy metal Avenged Sevenfold.

El sábado 18 de octubre, casi 7 millones de personas participaron en más de 2.700 protestas “No Kings” en los 50 estados. CNN informó. Celebridades como Mark Ruffalo, Jimmy Kimmel, Robert De Niro y Glenn Close. apoyo compartido a las protestas contra las acciones de la administración Trump.

Trump ha publicado anteriormente varios vídeos y fotografías generados por IA.

En Mayo, Trump compartió una imagen generada por IA de sí mismo vestido como el Papasiguiente la muerte del papa francisco el 21 de abril (y unos días antes de que el nacido en Chicago El Papa León XIV fue elegido). En febrero, Trump compartió un video generado por IA. que representa la Franja de Gaza devastada por la guerra transformada en el centro turístico “Trump Gaza”que, entre otras escenas, mostraba a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sentados sin camisa junto a la piscina.

Antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, Trump publicó una serie de imágenes generadas por IA que afirman falsamente que Taylor Swift lo respaldaron para presidente, incluido uno que retrata al cantante como el Tío Sam con un mensaje que decía «Taylor quiere que votes por Donald Trump». Trump también compartió una imagen retocada con Photoshop. representándose a sí mismo como Superman y a otros asociados como superhéroes de DC.

RELACIONADO: Jimmy Kimmel, Robert De Niro, Glenn Close y más se pronuncian en apoyo de las protestas No Kings: ‘Nos estamos levantando de nuevo’