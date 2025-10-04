Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Triunfo Bienvenido la respuesta Hamas para la propuesta armisticio y un intercambio rehén. Él cree que el grupo de vertedero palestino está «listo para la paz eterna».

«Basado en la declaración que acababa de emitir Hamas, estaba seguro de que estaban listos para la paz eterna. Israel Debe detener inmediatamente el bombardeo Gaza¡Para que podamos liberar a los rehenes de manera segura y rápida! «Kat Trump en su verdadera plataforma social fue subida el viernes 3 de octubre de 2025, informó Anadolu.

«En este momento, es demasiado peligroso hacer eso. Hemos discutido los detalles que se completarán. No se trata solo de Gaza, se trata de la paz esperada en el Medio Oriente».

En el discurso de video cargado y luego sobre la verdad social, agregó Trump: «Este es un día importante. Veremos los resultados más adelante. Debemos darnos cuenta de la decisión final».

Viva militar: israelíes que fue retenido como rehén por el grupo palestino Hamas Foto : The New York Times/Saher Alghorra

Hamas anteriormente emitió una respuesta oficial al plan de Trump para aprobar la liberación de todos los prisioneros israelíes de vida o muerto, enviando los cuerpos de las víctimas y la sumisión del gobierno de Gaza al cuerpo tecnocrático palestino independiente.

Israel estima que 48 israelíes que fueron capturados en Gaza, incluidas 20 personas que todavía estaban vivas, mientras que alrededor de 11,100 palestinos fueron detenidos en sus prisiones, sufriendo tortura, hambre y negligencia médica, lo que resultó en muchas muertes, según informes de los medios y los derechos humanos palestinos e israelíes.

En una declaración en Telegram, el grupo palestino dijo que «otros asuntos planteados en el Presidente del Presidente de Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legales del pueblo palestino están relacionados con la posición nacional unida basada en las leyes y la resolución internacionales relevantes».

Fuente palestina dijo Anadolú Que Hamas pronunció oficialmente su respuesta al plan de Trump a los mediadores y solicitó la aclaración de varias cláusulas.

Hamas indicó que habían llevado a cabo una «consulta en profundidad con sus instituciones de liderazgo y consultas amplias con tropas y facciones palestinas, así como con mediadores y aliados, para lograr un puesto responsable de manejar el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,».