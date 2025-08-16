Trump señala que Estados Unidos no puede imponer aranceles secundarios a la India sobre el petróleo ruso







Presidente Donald Trump ha indicado que Estados Unidos no puede imponer aranceles secundarios a los países que continúan adquiriendo el petróleo crudo de Rusia.

Hubo aprensiones de que los aranceles secundarios adicionales habrían golpeado a la India en caso de que Estados Unidos decidiera hacerlas cumplir.

«Bueno, él (el presidente ruso Vladimir Putin) perdió a un cliente petrolero, por así decirlo, que es India, que estaba haciendo alrededor del 40 por ciento del petróleo. China, como saben, está haciendo mucho y si lo hizo lo que me llame una sanción secundaria, o un arancel secundario, sería muy devastador desde su punto de vista.

El presidente de los Estados Unidos hizo los comentarios en una entrevista con Fox News a bordo de Air Force One en el camino a Alaska para una reunión de la cumbre de alto riesgo con Putin. La reunión concluyó sin ningún acuerdo sobre el final de la Guerra de Rusia-Ucrania.

El miércoles, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, había dicho si «las cosas no van bien» entre Trump y Putin en la reunión de la cumbre, entonces las sanciones secundarias a India para comprar petróleo ruso podrían subir.

En una entrevista con Bloomberg, Bessent dijo: «Creo que todos han estado frustrados con el presidente Putin. Esperábamos que él viniera a la mesa de una manera más satisfactoria. Parece que puede estar listo para negociar «.

«Y pusimos aranceles secundarios a los indios para comprar petróleo ruso. Y podría ver, si las cosas no van bien, entonces las sanciones o los aranceles secundarios podrían subir», agregó.

Sobre si las sanciones pueden aumentar o aflojarse, Bessent había dicho: «Las sanciones pueden subir, pueden aflojarse. Pueden tener una vida definitiva. Pueden continuar indefinidamente».

Trump impuso aranceles por un total del 50 por ciento en la India, incluido el 25 por ciento para las compras de petróleo ruso de Delhi que entrarán en vigencia a partir del 27 de agosto.

En respuesta a los aranceles, el Ministerio de Asuntos Externos ha dicho que la orientación de la India es injustificada e irrazonable.

«Como cualquier economía importante, India Tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica «, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente