Trump se reunirá con Xi Jinping en Corea del Sur, se salta la cumbre de Putin por la tensión en Ucrania







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles (hora local) su próximo viaje diplomático a Malasia, Corea del Sur y Japón, destacando una importante reunión con el presidente chino. Xi Jinping en Corea del Sur.

Trump también reveló que canceló una cumbre planeada con presidente ruso Vladimir Putin, citando la falta de avances en los esfuerzos diplomáticos. «No me pareció bien», dijo Trump, añadiendo que no quería una «reunión desperdiciada».

«La próxima semana iremos a Malasia, Corea del Sur y Japón. En Corea del Sur me reuniré con el presidente Xi de China. Tendremos programada una reunión bastante larga. Podemos resolver muchas de nuestras preguntas y dudas y nuestros tremendos activos juntos… Cancelamos la reunión con el presidente Putin. No me pareció bien. No sentí que íbamos a llegar al lugar al que teníamos que llegar, así que la cancelé. eso…», dijo Trump.

La cancelación de la cumbre de Putin se produce tras el rechazo de Rusia al plan de alto el fuego propuesto por Trump en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se muestra optimista sobre su próxima reunión con el presidente chino, Xi Jinping, con la esperanza de aprovechar su discusión para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Planea discutir energía y petróleo con Xi, con el objetivo de presionar a Rusia para que negocie un acuerdo de paz.

«Probablemente hablaré de ello. De lo que realmente hablaré es de cómo pondríamos fin a la guerra con Rusia y Ucrania, ya sea a través de la energía, el petróleo o cualquier otra cosa. Creo que él (Xi Jinping) va a ser muy receptivo. Creo que le gustaría ver el fin de la guerra», dijo Trump mientras interactuaba con los periodistas en la Casa Blanca, donde recibió al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En particular, la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está programada para celebrarse en Corea del Sur del 30 de octubre al 1 de noviembre en Gyeongju.

El presidente Trump dijo además que tiene la esperanza de que el presidente chino pueda tener una «gran influencia» sobre Putin para instarlo a un alto el fuego.

«Creo que tendrá una gran influencia sobre Putin. Creo que puede tener una gran influencia sobre mucha gente. Es un hombre respetado, un líder muy fuerte, un país muy grande, creo que puede tener una gran influencia», añadió Trump.

Trump afirmó que sus predecesores, los ex presidentes Joseph Biden y barack obama «forzó» a Rusia y China a unirse.

«China es un poco diferente. La relación que tuvo con Rusia fue un poco diferente. Nunca fue buena, pero gracias a Biden y Obama se vieron obligados a estar juntos, nunca debieron haber sido obligados a estar juntos, pero por naturaleza no pueden ser amistosos. Espero que sean amistosos, francamente. No debieron haber obligado a China y a Rusia a estar juntos. Biden hizo eso y Obama hizo aquello. Los obligaron a unirse debido a la energía y el petróleo», dijo.

