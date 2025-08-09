Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump dijo que se reuniría con el presidente Rusia Vladimir Putin El agosto de 1525, llegando.

Trump el viernes 8 de agosto de 2025 anunció que se reuniría con Vladimir Putin el próximo viernes en el estado de Alaska.

«Reunión Lo que se espera altamente entre mí, como presidente de los Estados Unidos, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el estado de Alaska «, escribió Trump sobre la verdad social.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en Turnberry, Escocia

«Seguirán más detalles. ¡Gracias por su atención a este problema!» Añadió.

Anteriormente, Trump dijo que se reuniría con Putin «inmediatamente», pero no reveló su fecha y ubicación porque no quería oscurecer el marco de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia que medió y firmó el viernes anteriormente en la Casa Blanca.

Putin «quiere reunirse lo antes posible», dijo Trump al agregar a Rusia y Ucrania a intercambiar territorio como parte de un acuerdo de paz.

«Esto es muy complicado. Pero recuperaremos parte (región), e intercambiaremos algunos. Habrá un intercambio regional por el bien de ambos, pero lo discutiremos más tarde o mañana», agregó.

Los líderes europeos, continuaron Trump, querían la paz entre Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

«El presidente Putin, estoy seguro, quiero ver la paz, y Zelenskyy quiere ver la paz», dijo.

«Ahora, el presidente Zelenskyy debe obtener todo lo que necesita, porque debe estar preparado para firmar algo, y creo que está trabajando duro para que esto suceda», agregó.

La esencia especial de EE. UU. Steve Witkoff estuvo en Moscú el miércoles para su quinta visita a Rusia desde principios de año. La última vez que conoció a Putin fue el 25 de abril.

Su última visita tuvo lugar dos días antes de la fecha límite de 10 días establecida por Trump para que Rusia llegó a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania.

Yuri Ushakov, un asistente principal Putin, dijo que la reunión fue «útil y constructiva».