Trump se queja de que la foto de portada de Time «desapareció mi cabello»

Presidente Donald Trump está recibiendo amplios elogios por ayudar a negociar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza. Pero en un tuit nocturno, Trump estaba completamente concentrado en la foto. revista tiempo seleccionado en la portada del último número de la revista de noticias, que el presidente dio a entender que fue elegido deliberadamente para que su cabello pareciera «raro».

“La revista Time escribió una historia relativamente buena sobre mí, pero la imagen puede ser la peor de todos los tiempos”, escribió Trump en un mensaje de Truth Social publicado el martes a la 1:36 am ET. «‘Desaparecieron’ mi cabello y luego tenían algo flotando encima de mi cabeza que parecía una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño! Nunca me gustó tomar fotografías desde ángulos inferiores, pero esta es una fotografía súper mala y merece ser señalada. ¿Qué están haciendo y por qué?»

Aquí está la portada de la revista Time del 10 de noviembre de 2025, con la portada “His Triumph”:

A lo largo de los años, el cabello de Trump ha recibido una considerable atención de los medios. Por ejemplo, en 2015, el escritor de Vanity Fair, Bruce Handy, describió su cabello como una “langosta peluda muerta” y llamó al color de sus mechones en una fotografía de 2002 “rojizo castaño quemado”; El New York Post ha calificado su cabello de «extraño».

«El cabello de Trump es su anillo de humor. Señala cómo se siente -y quién quiere ser- en un instante dado», escribió el columnista del New York Times Frank Bruni en un ensayo de 2016.

El artículo de tiempoTitulado «Cómo la administración Trump selló el acuerdo de alto el fuego en Gaza», decía que el acuerdo entre Israel y Gaza «podría convertirse en un logro distintivo del segundo mandato de Trump: cumplir su promesa de campaña de detener una guerra que ha matado a decenas de miles, al mismo tiempo devolver a los cautivos israelíes a sus familias y comenzar el arduo trabajo de reconstruir Gaza».

El artículo también decía que “también podría marcar un punto de inflexión estratégico para Medio Oriente” al iniciar un período de paz duradera después de una década de violencia. Pero el artículo de portada de Time también advertía que «tal resultado está lejos de ser seguro. Si bien Israel y Hamás han aceptado el acuerdo de dos fases, sigue existiendo la posibilidad de que se deshaga».