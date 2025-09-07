Trump se prepara para visitar Corea del Sur en octubre, puede sentarse con Xi Jinping







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Y sus principales asesores se están preparando en silencio para viajar a Corea del Sur a finales de octubre de este año para la Cumbre de la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), con serias discusiones para una reunión bilateral con Xi Jinping, pero no existen planes firmes, informó CNN el sábado (tiempo local de los Estados Unidos), citando funcionarios de la administración Trump.

Según el informe de CNN, el presidente de los Estados Unidos y sus principales asesores se están preparando para la reunión de ministros de comercio de cooperación económica de Asia y el Pacífico, declararon tres funcionarios de la administración Trump.

La cumbre, que tendrá lugar en Gyeongju entre finales de octubre y principios de noviembre, se considera una oportunidad clave para que Trump se reúna con el líder chino Xi jinpingCNN informó.

Citando a los funcionarios, dijo que ha habido discusiones serias sobre una reunión bilateral al margen de APEC, pero no hay planes firmes.

CNN destacó cómo en una llamada telefónica el mes pasado, Xi había invitado a Trump y su esposa a visitar China, una invitación que el presidente de los Estados Unidos corresponde, aunque no se han establecido fechas.

Según CNN, mientras los detalles aún se están finalizando, no está claro si el presidente puede agregar otras paradas en el viaje.

Los funcionarios declararon que la administración también está viendo el viaje como una oportunidad para que el presidente asegure inversiones económicas adicionales en los Estados Unidos.

«Se está discutiendo una visita a Corea del Sur, que se centraría en la colaboración económica», dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN. Otros objetivos incluyen un enfoque en las discusiones sobre el comercio, la defensa y la cooperación nuclear civil, dijo el funcionario.

La visita de Trump también podría ponerlo en una posición para sentarse una vez más con Corea del Norte Líder Kim Jong Un JongSin embargo, si Kim asiste, sigue siendo una pregunta. CNN informó que los funcionarios dicen que se está poniendo más atención para organizar una posible reunión con XI.

Durante la visita del presidente surcoreano Lee Jae Myung La semana pasada, había invitado a Trump a asistir a la cumbre de APEC y sugirió que el escenario podría proporcionar al presidente de los Estados Unidos la oportunidad de reunirse con Kim, dijeron fuentes familiarizadas con las conversaciones a CNN.

Mientras se dirigían a los periodistas más temprano en el día, Trump le dijo a Lee que estaba dispuesto a reunirse con Kim.

«Haré eso, y tendremos conversaciones. Le gustaría reunirse conmigo», afirmó Trump del líder norcoreano. «Esperamos reunirnos con él, y mejoraremos las relaciones».

El viaje esperado de Donald Trump a Corea del Sur llega en un momento tenue en su relación con Xi y Kim.

Mientras que las plumas se revolvieron en Washington sobre la Cumbre SCO recientemente concluida en Tianjin a principios de este mes, donde Xi Jinping había recibido a Kim Jong Un, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro Narendra Modi, Trump se apresuró a criticar las reuniones.

«El presidente Xi y las personas maravillosas de China tienen un gran y duradero día de celebración. Por favor, dale mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspire contra los Estados Unidos de América», escribió Trump en las redes sociales cuando el desfile estaba en marcha.

El viernes, Trump compartió una foto de Xi, Putin y Modi, escribiendo: «Parece que hemos perdido a India y Rusia por China más profunda, más oscura. ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!»

Sin embargo, el viernes (hora local de los Estados Unidos), Trump expresó optimismo hacia la India.

Al llamar a India-US, una «relación muy especial», el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que él y el primer ministro Narendra Modi siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

El gesto fue tomado con buen ánimo en Nueva Delhi como Primer Ministro ModiEl sábado, respondió calurosamente a la afirmación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de los lazos de India-EE. UU., Diciendo que «aprecia profundamente y recíproca completamente» los sentimientos del presidente de los Estados Unidos y la evaluación positiva de las relaciones bilaterales.

Una posible reunión con su contraparte china llegaría en un momento en que Washington y Beijing se han comprometido repetidamente sobre las tarifas de Trump.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente