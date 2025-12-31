Donald Trump llevó a Verdad Social el miércoles por la tarde para burlarse de George Clooney y su familia por convertirse en ciudadanos franceses. También se aseguró de incluir a algunos de sus objetivos políticos favoritos: Joe Biden, Kamala Harris y Gavin Newsom.

«¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, lamentablemente, se encuentra en medio de un importante problema de delincuencia debido a su manejo absolutamente horrendo de la inmigración, muy parecido a lo que tuvimos bajo el Sleepy Joe Biden». Trump escribió.

Continuó: «Recuerden cuando Clooney, después del ahora infame debate, dejó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para ponerse del lado de otro candidato estelar, Jamala (K!), quien ahora está peleando con el peor gobernador del país, incluido Tim Waltz, Gavin Newscum, por quién conducirá a los demócratas a su futura derrota. Clooney recibió más publicidad para la política que para sus muy pocas y totalmente mediocres películas. No era un estrella de cine, era simplemente un tipo promedio que se quejaba constantemente del sentido común en la política”.

Clooney es un crítico abierto de Trump y un firme partidario del Partido Demócrata. En abril, la estrella de “Jay Kelly” le dijo a la CBS que no presta atención a los insultos de Trump y se burló del presidente calificándolo de “actor de película falso”.

«No me importa», dijo Clooney. «Conozco a Donald Trump desde hace mucho tiempo. Mi trabajo no es complacer al Presidente de los Estados Unidos. Mi trabajo es tratar de decir la verdad cuando pueda y cuando tenga la oportunidad. Soy muy consciente de la idea de que a la gente no le gustará eso… La gente criticará eso. Elon Musk ha intervenido [about me]. Ese es su derecho. Tengo derecho a decir lo contrario”.

En un reciente historia de portada con VariedadClooney abordó las demandas de Trump contra los medios durante su segundo mandato y alentó a las cadenas a enfrentarse al presidente en lugar de llegar a un acuerdo.

«Si CBS y ABC hubieran impugnado esas demandas y hubieran dicho: ‘Vete a la mierda’, no estaríamos donde estamos en el país», dijo Clooney. «Esa es simplemente la verdad».