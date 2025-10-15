Trump se abstiene de adoptar una postura sobre el Estado palestino tras el alto el fuego en Gaza







El presidente estadounidense Donald Trump El lunes se abstuvo de pronunciarse sobre si apoya el reconocimiento de un Estado palestino, horas después de firmar el acuerdo de alto el fuego en Gaza junto a varios líderes mundiales en una cumbre de paz en Egipto. «No estoy hablando de un solo Estado, ni de dos Estados, ni de dos Estados, estamos hablando de la reconstrucción de Gaza», dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso desde Oriente Medio.

El Presidente dijo que las discusiones sobre la estructura política de un futuro Estado palestino llevarían tiempo, y señaló: «A mucha gente le gusta la solución de un Estado. A algunas personas les gustan las soluciones de dos Estados. Tendremos que ver», antes de agregar: «No he comentado sobre eso».

Anteriormente en la cumbre en Sharm El-Sheikh, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi describió el momento como crucial para la paz regional. Lo llamó una “oportunidad histórica única, quizás la última, para lograr un Medio Oriente libre de cualquier cosa que amenace su estabilidad y progreso”.

El-Sisi reiteró la postura de larga data de Egipto a favor de una solución negociada de dos Estados, diciendo que «debe lograrse de una manera que garantice nuestra visión compartida de encarnar la cooperación conjunta entre los pueblos de la región y la cooperación entre todos los países».

Sospechosos fusilados tras ignorar las advertencias de las FDI

Las fuerzas israelíes en Gaza abrieron fuego contra sospechosos que se les acercaron en el norte de la Franja y cruzaron la línea amarilla el martes, según un informe. FDI portavoz. El portavoz subrayó que se trataba de una violación del acuerdo y que se había intentado advertir a los sospechosos antes de disparar. Los sospechosos no respondieron y continuaron acercándose a las fuerzas, quienes luego dispararon para eliminar la amenaza.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente