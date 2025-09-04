





Horas después de acusar al presidente chino, Xi Jinping de «conspirar contra» Estados Unidos como el líder norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladimir Putin asistieron al desfile militar más grande de China el miércoles, presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha intervenido en el estado actual de la relación entre Beijing y Washington, describiendo sus lazos personales con el liderazgo chino como «muy bueno».

Hablando durante una reunión bilateral con el presidente de Polonia en la Casa Blanca más tarde en el día, el presidente de los Estados Unidos expresó su decepción con el discurso de Xi Jinping durante el desfile, ya que el presidente chino no reconoció el papel de los Estados Unidos en el apoyo a China durante sus luchas por la libertad.

Refiriéndose al enorme desfile militar de China para conmemorar el 80 aniversario del fin de Segunda Guerra MundialTemprano en el día, Trump declaró que era «muy impresionante» y «hermoso», lo que sugiere que se hizo para llamar su atención, lo que reconoció.

«Cuando hicieron lo que hicieron, pensé que era una hermosa ceremonia; fue muy impresionante, pero entendí la razón por la que lo estaban haciendo: esperaban que estuviera mirando, y estaba mirando. Mi relación con todos ellos es muy buena, y vamos a descubrir cuán bueno es durante la próxima semana o dos», dijo Trump.

«Creo que ayudamos mucho a China cuando hablan de libertad, y no creo que Estados Unidos fue reconocido por ayudar a China a ganar su libertad … Escuché al presidente Xi anoche, y creo que Estados Unidos debería haber sido mencionado desde que ayudamos mucho a China», agregó.

Más temprano en el día, China celebró un desfile militar masivo para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un asistió cuando Beijing exhibió su destreza militar.

El presidente chino, Xi Jinping, que califica al país «imparable», aseguró su compromiso con el desarrollo pacífico durante su discurso en el evento. Antes del desfile, Estados Unidos, en una publicación sobre Truth Social, acusó a Xi Jinping de «conspirando» a Estados Unidos como Kim Jong Un y Putin asistieron al desfile militar.

China observa el 3 de septiembre como el aniversario de lo que describe como victoria en la lucha contra Japón en 1945, cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. «Mayo, el presidente Xi y las personas maravillosas de China tienen un gran y duradero día de celebración. Por favor, dale mis más cálidos cordiales a Vladimir Putin y Kim Jong Un, mientras conspire contra el Estados Unidos de América«, Escribió Trump en las redes sociales mientras el desfile estaba en marcha.

«La gran pregunta a ser respondida es si el presidente Xi de China mencionará o no la gran cantidad de apoyo y» sangre «que los Estados Unidos de América dieron a China para ayudarlo a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil. ¡Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de China por la victoria y la gloria. Espero que hayan sido legítimamente con razón y recordado por su brote!».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {‘key’: ‘d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7’, ‘format’: ‘iframe’, ‘altura’: 90, ‘ancho’: 728, ‘params’: {}};





Fuente