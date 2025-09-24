Trump saluda a las conversaciones de Gaza como muy exitosas a pesar de la brecha en el estado palestino







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El martes (hora local) dijo que una reunión de alto nivel sobre la situación en Gaza fue «muy exitosa», a pesar de los desacuerdos en curso sobre el reconocimiento de un estado palestino. En declaraciones a los periodistas después de salir de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York durante la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA), Trump dijo: «Tuvimos una muy buena reunión sobre Gaza. Fue una reunión muy exitosa con todos los grandes jugadores, excepto para Israel. Pero eso será el próximo».

Durante su discurso en la 80ª sesión de la UNGA, el presidente Trump reiteró su oposición a los movimientos unilaterales de algunos países para reconocer a un estado palestino, llamando a tales esfuerzos como una «recompensa» por Hamas. También reiteró su llamado a un alto el fuego y el fin del conflicto en curso en Gaza. «Como para alentar el conflicto continuo, parte de este cuerpo está tratando de reconocer unilateralmente un estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamas por sus atrocidades», dijo Trump a los líderes mundiales de la ONU.

Sus comentarios llegaron en respuesta a varias naciones europeas que anunciaron su decisión de reconocer un Estado palestino durante una cumbre en la UNGA el lunes. Aunque en gran medida simbólico, la medida esforzó aún más la posición diplomática de Israel. Estados Unidos, sin embargo, no ha apoyado ese paso.

«Reconocer un estado palestino sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluida el 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego», dijo y sugirió un curso de acción diferente, declarando, «en lugar de ceder a las demandas de rescate de Hamas, aquellos que quieran estar unidos con un mensaje: liberar los rehenes ahora, solo liberar los refunciados».

Trump enfatizó la urgencia de detener la guerra en Gaza, y agregó: «Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que detenerla … Tenemos que negociar de inmediato. Tenemos que negociar la paz. Tenemos que recuperar a los rehenes».

Agregando peso a la postura de Europa, el presidente palestino, Mahmud Abbas, emitió una severa advertencia para Hamas y sus facciones, instándolos a entregar sus armas a la autoridad palestina. Afirmó que el estado de Palestina es la única entidad elegible para gobernar y garantizar la seguridad en Gaza. Hablando a través de un enlace de video durante una sesión especial sobre la solución de dos estados en la UNGA, Abbas describió una visión para un estado palestino unificado gobernado por una ley y una sola fuerza de seguridad legítima.

«El estado de Palestina es la única entidad elegible en asumir la plena responsabilidad de la gobernanza y la seguridad en Gaza. Esto viene a través de un comité administrativo interino afiliado al gobierno palestino en Cisjordania y el apoyo y la participación internacional de Cisjordia», declaró Abbas.

Hizo hincapié en que «Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno» e instó: «Hamas y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Lo que queremos es un estado unificado sin armas, un estado con una ley y una legítima fuerza de seguridad«

Vinculando esta visión con los recientes movimientos diplomáticos, Abbas expresó su gratitud por la Declaración de Nueva York adoptada por la UNGA en julio, que describió como marcar «el comienzo de un camino irreversible» para poner fin a la crisis humanitaria y la ocupación israelí, en línea con la legitimidad internacional y la iniciativa de paz árabe. La declaración, señaló, imagina un estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, que vive en paz junto a Israel.

Pidiendo un alto el fuego inmediato y permanente, Abbas enfatizó la necesidad de acceso humanitario sin obstáculos a través de la ONU, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza. También abogó por la reconstrucción urgente de Gaza y Cisjordania a través del Conferencia Internacional de El Cairo.

«La declaración enfatizó que la guerra contra nuestro pueblo debe llegar a un fin inmediato y duradero. Señaló que los crímenes que emanan del asedio, el hambre y la destrucción no pueden ser un medio para lograr la seguridad. Por lo tanto, pedimos un alto el fuego permanente», dijo.

«Necesitamos garantizar el acceso humanitario a través de las Naciones Unidas … necesitamos garantizar la liberación de todos los rehenes y prisioneros, con la retirada de las fuerzas de ocupación de Gaza. Necesitamos un comienzo sin demora de Gaza y el Cisjordania Reconstrucción a través de la Conferencia Internacional de El Cairo «, agregó el presidente.

Condenando los ataques de Hamas el 7 de octubre y las acciones israelíes, Abbas dijo: «Estresamos nuestra condena por los crímenes de la ocupación. También condenamos el asesinato y la detención de los civiles, incluidas las acciones de Hamas el 7 de octubre de 2023». Criticó aún más la expansión de la expansión del asentamiento de Israel, las políticas de anexión, la violencia de los colonos y los ataques contra sitios sagrados islámicos y cristianos, advirtiendo que «la narrativa israelí en el Gran Israel … representa una amenaza directa para la seguridad nacional árabe y la paz internacional».

De acuerdo a Israel1.200 personas fueron asesinadas en ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras que más de 65,000 personas han sido asesinadas en Gaza en los ataques contrari-militares de Israel.

