Trump sale de Malasia el lunes por la mañana y continúa su visita a Japón

Kuala Lumpur, VIVA – presidente de los estados unidos (AS) Donald Triunfo el lunes por la mañana, saliendo Malasia ir a Japónen la segunda etapa de una gira por Asia que se espera culmine con una reunión con el líder chino Xi Jinping.

Lea también: Prabowo ha sido elogiado repetidamente por Trump por alentar constantemente la paz mundial.



El avión Air Force One despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur alrededor de las 10.10 horas (02.10 GMT) con destino a Tokio. Sólo permaneció una noche en Malasia después de asistir Cumbre de la ASEAN.

«Acabo de salir de Malasia, un país grande y muy dinámico. Firmé importantes acuerdos comerciales y de minerales de tierras raras, y ayer, lo más importante, firmé un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya», escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social, al abandonar el país con una ceremonia celebrada en el aeropuerto, según se informó. De nuevo.

Lea también: 30 años sin recibir nunca una multa, una vez golpeada por una camiseta



Durante su visita a Malasia para asistir a la 47ª Cumbre de la ASEAN, Trump presenció la firma de un acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia, que puso fin a una mortal disputa fronteriza que desembocó en enfrentamientos en julio.

«¡No hubo guerra! Millones de vidas salvadas. Es un honor haber terminado esto. Ahora, vamos a Japón», añadió.

Lea también: Antes de las elecciones en Myanmar, Prabowo: es necesario enviar un EQUIPO de observadores de la ASEAN



A su llegada a Japón, el presidente Trump hará una visita de cortesía al emperador Naruhito el lunes. Luego, reúnase con el nuevo Primer Ministro Sanae Takaichi el martes 28 de octubre de 2025.

También visitará tropas y pronunciará un discurso a bordo del USS George Washington en Yokosuka, además de asistir a una recepción y cena con líderes empresariales en Tokio. Japón alberga a más de 50.000 soldados estadounidenses junto con bases militares y armas en virtud de acuerdos de defensa.

Japón y Estados Unidos planean firmar un acuerdo que cubra la construcción naval, la inteligencia artificial y la tecnología de comunicaciones avanzada cuando Trump visite el país, según fuentes citadas el sábado por la agencia de noticias Kyodo.

Después de Japón, Trump viajará a Corea del Sur para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde tiene previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping y posiblemente con el líder norcoreano Kim Jong Un.