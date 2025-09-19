Trump sacará licencias de televisión que transmiten noticias negativas al respecto

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump insinuó que la red televisión Aquellos que lo cubren son ‘negativos’ pueden ser castigados por el gobierno y amenazan con revocar su licencia.

Triunfo Aprecio específicamente las decisiones de los medios abecedario – Redes de radio de televisión y comerciales en los Estados Unidos, para suspender el anfitrión Nightstream Jimmy Kimmel.

En Air Force One, Trump habló con los periodistas en vuelos de regreso a los Estados Unidos desde su visita estatal a Inglaterra. Trump dijo que las grandes redes de televisión estadounidenses del 97 por ciento se opusieron.

Trump no explicó dónde se «opuso» la conclusión del 97 por ciento de la televisión estadounidense grande. Solo dijo que leyó las estadísticas ‘en alguna parte’.

«Una vez más, 97% negativo, pero gané fácilmente. Gané los siete estados que aún no están claros», dijo Trump. «Solo me dieron una mala noticia. Quiero decir, estaban recibiendo una licencia. Creo que tal vez su licencia debería ser revocada», dijo Trump. El guardiánViernes 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, la afirmación del presidente de que la red de televisión estadounidense necesita obtener una licencia del gobierno para operar no es cierta. Aunque las estaciones de televisión locales requieren una licencia de la Comisión Federal de Comunicación (FCC), FCC afirma claramente en su sitio web que «no dan licencias a las redes de televisión o radio (como CBS, NBC, ABC o Fox)».

Trump apoyó la decisión de ABC de suspender el evento nocturno Jimmy Kimmel, diciendo que el comediante «no era una persona talentosa» que «tenía una calificación muy mala».

«Bueno, Jimmy Kimmel fue despedido por su mala calificación, más que nada, y dijo algo terrible sobre un gran hombre conocido como Charlie Kirk», dijo Trump a los periodistas durante su visita estatal a Inglaterra, mientras agregó «deberían haberlo despidido durante mucho tiempo».

Según el rango de Nielsen según lo informado por Latenighter, aunque el show tardío de Stephen Colbert lideró el horario en términos de espectadores totales con 2.42 millones, el evento Kimmel tuvo un promedio de 1.77 millones de espectadores en el segundo trimestre de 2025 y superó a Colbert en la demografía principal de 18 a 49 años.

Sin embargo, hubo una disminución en el 11% en el número de espectadores del evento el mes pasado. Kimmel también tiene más de 20 millones de clientes en YouTube.

La terminación temporal del evento Kimmel ha desencadenado mucho llamado a un boicot contra Disney, una empresa matriz de ABC y otros grandes conglomerados de medios que se negaron a mostrar el evento Kimmel.

Alrededor de 200 manifestantes se reunieron fuera de los estudios de Walt Disney en Los Ángeles el jueves, como parte de la protesta organizada por la Unión contra la decisión de Disney.

Barack Obama también condenó lo que llamó la escalada «peligrosa» por el gobierno de Trump. «Después de años de quejarse de la cultura de cancelación, el gobierno actual lo ha llevado a un nivel nuevo y peligroso al amenazar rutinariamente acciones regulatorias contra las empresas, los medios de comunicación a menos que silencienan o disparen reporteros y comentaristas que no les gustan», escribió Obama en X.

Controversia para la declaración de Jimmy Kimmel

Esta controversia comenzó después de que Kimmel, en la reciente transmisión, declaró que «muchas personas en el mundo del entretenimiento trabajaron muy duro para aprovechar el asesinato de Charlie Kirk». En un día, el presidente de la FCC, Brendan Carr, condenó el comentario como «muy asqueroso» y declaró que abecedario puede enfrentar consecuencias regulatorias.

abecedario suspendió el evento después de que el operador afiliado Nexstar dijo que la declaración de Kimmel «ofenden e insensible».

En medio de la ira que continuó ardiendo sobre el retraso, New York Times informar que los ejecutivos abecedario Esperando encontrar una manera de regresar inmediatamente a Kimmel.

El papel del CEO de Disney, Bob Iger, en la decisión cosecha lo más destacado y las críticas, con la revista de Nueva York cuestionó si la decisión de Iger de Kimmel estaba «en riesgo de empujar su herencia en Hollywood».

Los miembros del sindicato de trabajadores del Guild de escritores de América protestaron la suspensión de Kimmel fuera de Disney/ABC en Los Ángeles, y el sindicato emitió una declaración que indica:

«El derecho a expresar opiniones y no estar de acuerdo entre ellos, incluso perturbar, es el núcleo de lo que significa ser una persona libre. Ese derecho no debe ser negar.

Se estima que 200 personas se unieron a la protesta, incluidos otros miembros del sindicato de Hollywood que representan a actores y músicos, según The Hollywood Reporter.

El sindicato de los autores comparte imágenes de manifestantes que tienen pancartas que exigen la recuperación de Kimmel y criticar violación del derecho a la libertad de expresión.

Un demostrador sostiene un póster que dice «¿No hay pan y sin circo?» – Una referencia que parece referirse al gobierno de Trump que persigue un edredón popular porque la encuesta muestra que el pueblo estadounidense también está luchando con un precio difícil y aumentos económicos.

El presidente WGA le dijo a The Hollywood Reporter que el sindicato continuaría «hablando y ejercer presión de cualquier manera que pudiéramos» hasta que Kimmel regresó al aire.

Carr, el presidente de la FCC, expresó cada vez más preocupaciones sobre la censura cuando declaró que la comisión podría estar «investigando» la opinión, otros eventos de conversación de ABC. Apareciendo en el podcast conservador de Bulwark, se le preguntó a Carr si otros eventos podrían enfrentar problemas similares.

Él dijo: «Creo que es bueno pedirle a la FCC que investigue si la vista y varios otros programas que aún se han cumplido con los programas de noticias válidos y, por lo tanto, se liberan del régimen para obtener la misma oportunidad impuesta por la Convención …»