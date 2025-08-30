Trump revoca la protección del Servicio Secreto para la ex vicepresidente Kamala Harris







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado la protección del ex vicepresidente Kamala Harris`Protección del Servicio Secreto, según un funcionario de la Casa Blanca, según lo citado por varios medios de comunicación estadounidenses el viernes.

El presidente Donald Trump revocó el jueves la protección del Servicio Secreto de Kamala Harris, según una copia de una carta revisada por CNN.

«El vicepresidente agradece al Estados Unidos Servicio Secreto por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad «, dijo el asesor según lo informado por NBC News.

El predecesor de Trump, Joe Biden, había organizado que el Servicio Secreto brinde protección a Harris antes de dejar el cargo.

Como ex vicepresidente, Harris tenía derecho bajo la ley a recibir seis meses de esta seguridad adicional después de dejar el cargo en enero, que debía expirar en julio, según el funcionario de la Casa Blanca, informó NBC News.

A NOSOTROS Congreso aprobó la legislación en 2008 que autorizó el Servicio Secreto para proteger a los ex vicepresidentes, sus cónyuges y sus hijos menores de 16 años por hasta seis meses después de que el mandato del vicepresidente hubiera terminado.

CNN informó que el final de Trump de la protección de Harris se produce cuando pronto se embarca en una gira de libros de alto perfil de varios ciudades para coincidir con el lanzamiento de «107 Days», sus nuevas memorias sobre su breve campaña presidencial, programada para su lanzamiento el 23 de septiembre.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, fue informado sobre Harris perdiendo su protección el jueves por la noche, según CNN.

El esposo de Harris, Doug Emhoff, perdió sus propios detalles personales el 21 de julio bajo las disposiciones estándar para un ex cónyuge de vicepresidente.

