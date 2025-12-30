Trump respalda a Netanyahu y dice que el indulto es inminente a pesar de que la oficina de Herzog lo niega







presidente de estados unidos Donald Trump el lunes dijo que un indulto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un caso de corrupción en curso está «en camino», afirmando que el presidente israelí Isaac Herzog se lo había transmitido, incluso cuando la oficina de Herzog negó más tarde tales comentarios.

En declaraciones a la prensa en su finca de Mar-a-Lago en Florida durante una aparición conjunta con Netanyahu, Trump respaldó firmemente al líder israelí. «¿Cómo no conceder el perdón? Es un primer ministro en tiempos de guerra y un héroe», dijo Trump. «Hablé con el presidente Isaac Herzog. Me dice que está en camino».

Sin embargo, la oficina del presidente Herzog pronto contradijo la declaración de Trump. En una aclaración citada por CNN, la oficina dijo: «No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto».

Agregó que Herzog había hablado anteriormente con un representante de Trump, quien fue informado sobre el proceso legal y que cualquier decisión seguiría los procedimientos estándar. Trump había apoyado públicamente anteriormente Netanyahu indulto durante un discurso ante la Knesset de Israel en octubre, donde minimizó las acusaciones de corrupción, calificándolas de asuntos menores que involucraban «cigarros y champán».

Netanyahu es el primer Primer Ministro en ejercicio de Israel que enfrenta cargos penales. Se enfrenta a tres casos de corrupción separados presentados en 2019, alegando soborno, fraude y abuso de confianza. Él ha negado sistemáticamente los cargos.

El 30 de noviembre, Netanyahu presentó formalmente una solicitud de indulto, argumentando que las frecuentes audiencias judiciales afectan su capacidad de gobernar y que un indulto serviría al interés nacional. Bajo ley israelíel presidente tiene la autoridad para conceder indultos. Sin embargo, no existe ningún precedente de concesión de un indulto mientras aún hay un juicio en curso.

