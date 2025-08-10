Trump respalda a Lindsey Graham para la carrera del Senado de 2026 durante la llamada sorpresa







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dio su «respaldo total» al senador Lindsey Graham para su oferta de reelección 2026 en Carolina del Sur, sorprendiendo al legislador republicano con una llamada telefónica personal durante una reunión pública el sábado.

Graham, que busca un quinto mandato en el Senado de los Estados Unidos después de ser elegido por primera vez en 2002, se dirigía a los partidarios cuando Trump llamó y elogió a su aliado de mucho tiempo.

«Lindsey, muchas gracias, has sido mi amigo. Sé que estás en una gran carrera, y no creo que sea un concurso, pero tengo la sensación de que te va a hacer muy bien. Lo has hecho durante mucho tiempo. Lindsey Graham, solo que sabes, el respaldo completo.

¡Gracias por su sorpresa llamada, señor presidente! Con su apoyo, seguiré entregando la primera agenda de América a las grandes personas de Carolina del Sur. Me alegro de haber sido parte de los seis meses más impresionantes en la historia moderna dirigida por el presidente @realDonaldTrump. pic.twitter.com/zhjq9jlshp – Lindsey Graham (@lindseygrahamsc) 10 de agosto de 2025

El 2026 Senado de los Estados Unidos La elección en Carolina del Sur está programada para el 3 de noviembre de 2026. Graham, un titular de cuatro períodos, ganó la última reelección en 2020 y sigue siendo una voz republicana prominente en el Senado.

El respaldo también se produce poco después de que Graham participó en discusiones de política exterior que involucran a la India. En sábado, Embajador de la India Para los Estados Unidos, Vinay Mohan Kwatra, dijo que había hablado con Graham sobre la perspectiva de Nueva Delhi sobre la seguridad energética y el creciente comercio energético entre India y los Estados Unidos.

«Hablé con el senador @lindseygrahamsc y compartió con él la perspectiva india sobre nuestra seguridad energética, incluido el aumento del comercio de energía con Estados Unidos», dijo Kwatra en una publicación en X.

A principios de esta semana, Graham había instado a India a usar su influencia con Rusia para ayudar a poner fin a la guerra en UcraniaLlamándolo uno de los pasos más importantes para impulsar los lazos de India-Estados Unidos.

«Como he estado diciendo a mis amigos en la India, una de las cosas más consecuentes que podrían hacer para mejorar las relaciones de India-Estados Unidos es ayudar al presidente Trump a terminar con este baño de sangre en Ucrania», publicó Graham en X la semana pasada.

