Trump respalda a Brendan Carr de la FCC y amenaza con licencias de transmisión

El presidente Trump ofreció el jueves su pleno apoyo a Brendan CarrEl presidente de la FCC, y advirtió que los emisores que lo critican podrían perder sus licencias.

Se le preguntó a Trump sobre «Jimmy Kimmel ¡Viva! «, Lo que se suspendió indefinidamente el miércoles. Argumentó que los espectáculos nocturnos son uniformemente críticos con él, diciendo» no han tenido un conservador en años «.

«Cuando tienes una red y tienes espectáculos nocturnos, y todo lo que hacen es golpear a Trump», dijo. «Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata».

En declaraciones a los periodistas en Air Force One, el presidente también se quejó de que el 97% de la cobertura de noticias de transmisión es «en mi contra».

«Solo me dan mala prensa», dijo. «Están recibiendo una licencia. Creo que tal vez su licencia debería ser quitada. Dará que Brendan Carr. Creo que Brendan Carr es sobresaliente. Es un patriota. Él ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que veremos».

Carr el miércoles amenazó con tomar medidas contra los afiliados locales en respuesta a los comentarios de Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk. Kimmel dijo en su programa de ABC el lunes que la «Maga Gang» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

El comentario fue recogido en medios conservadores y generó una controversia significativa el martes y miércoles por la mañana.

A las pocas horas de los comentarios de Carr, Nexstar y Sinclair dijeron que no transmitirían el programa de Kimmel, y ABC anunció que estaba retirando el programa hasta nuevo aviso.

Triunfo célebre Cuando el show de CBS de Stephen Colbert fue cancelado en julio. En ese momento, dijo: «Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente».

En el avión, se le preguntó a Trump quién debería reemplazar a Kimmel.

«Cualquiera podría reemplazarlo. No tenía talento», dijo. «Más importante aún que el talento, porque muchas personas no tienen talento y obtienen calificaciones, pero él no tenía calificaciones. Sus calificaciones fueron peores que Colbert, creo. Se deshicieron de Colbert, lo cual fue algo bueno».

Trump a menudo amenazaba con tomar las licencias de los emisores durante la campaña de 2024.

«CBS obtiene una licencia y la licencia se basa en la honestidad», dijo en una parada de campaña en Aurora, Colorado, en octubre pasado. «Creo que tienen que quitarle su licencia».