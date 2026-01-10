





Afirmando una vez más que resolvió el conflicto entre India y Pakistán, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que «nadie en la historia es más merecedor que él» del Premio Nobel de la Paz, al tiempo que criticó al expresidente Barack Obama por haber recibido el honor a pesar de que «no hizo nada».

Trump, durante una reunión en la Casa Blanca el viernes con ejecutivos de petróleo y gas para discutir planes para las reservas de petróleo venezolano, también reiteró su afirmación de que ocho aviones fueron derribados en el conflicto de mayo del año pasado sin aclarar a qué país pertenecían.

«Miren si a la gente le gusta Trump o no, he resuelto ocho guerras, grandes. Algunas duran 36 años, 32 años, 31 años, 28 años, 25 años, otras apenas se están preparando para comenzar, como India y Pakistán, donde ya ocho aviones fueron disparados en el aire», dijo Trump.

El presidente estadounidense también dijo que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que había visitado el Casa Blanca el año pasado, le atribuyó el mérito de haber salvado millones de vidas al detener el conflicto entre los dos vecinos con armas nucleares.

Esta es la segunda vez en otros tantos días que Trump se atribuye el mérito de detener el conflicto entre India y Pakistán, una afirmación que ha hecho innumerables veces desde el 10 de mayo del año pasado, cuando anunció en las redes sociales que los dos países acordaron un alto el fuego «completo e inmediato» después de una «larga noche» de conversaciones mediadas por Washington.

Quienes expresan escepticismo #Irán estaba detrás de los ataques deberían decirnos quién creen que fue. Haga una lista de naciones y grupos en la región con capacidad para atacar grandes embarcaciones en el golfo. Rápidamente se hará evidente que Irán y sus sustitutos son los únicos que tienen sentido. -Marco Rubio (@marcorubio) 13 de junio de 2019

India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo del año pasado, apuntando a la infraestructura terrorista en Pakistán y la Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgam del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India y Pakistán llegaron a un entendimiento el 10 de mayo para poner fin al conflicto después de cuatro días de intensos ataques transfronterizos con drones y misiles. India ha negado sistemáticamente cualquier intervención de terceros.

Trump dijo además que nadie en la historia merece más el Premio Nobel de la Paz que él, ya que ha detenido ocho guerras en los ocho meses de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Reprendió a Obama por conseguir Nobel de la paz Premio poco después de asumir el cargo en 2009 a pesar de que «no hizo nada».

«No puedo pensar en nadie en la historia que debería recibir el Premio Nobel más que yo y no quiero alardear, pero nadie más resolvió las guerras. Obama recibió el Premio Nobel. No tenía idea de por qué. Todavía no tiene idea. Camina por ahí y dice: «Obtuve el Premio Nobel». ¿Por qué recibió el Premio Nobel? Lo obtuvo casi inmediatamente después de asumir el cargo, y no hizo nada, y fue un mal presidente», dijo Trump.

Trump afirmó que uno debería recibir un Premio Nobel por «cada guerra que se detuviera. Eran guerras importantes. Eran guerras que nadie pensaba que se pudieran detener».

Trump afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin le dijo que había estado intentando detener dos de las guerras durante diez años y no había podido hacerlo.

«No podía creerlo. Así que, en teoría, deberías recibir el Premio Nobel por cada guerra que detuviste. Cada una de ellas fue importante. Pero eso no me importa. Lo que me importa es salvar vidas. He salvado decenas de millones de vidas», dijo.

A Trump le preguntaron sobre venezolano La líder opositora María Corina Machado, quien le dedicó su Premio Nobel de la Paz el año pasado, y ha dicho que quiere otorgarle el honor.

Trump dijo que Machado vendrá a Washington la próxima semana y «presentará sus saludos a nuestro país, en realidad a mí, pero usted sabe que soy representante del país, nada más, y ella vendrá en algún momento la próxima semana».

Dijo que «es muy lindo» que Machado quiera entrar, «y eso es lo que entiendo, porque Noruega está muy avergonzada por lo que pasó. Quiero decir, están siendo diezmados», en referencia a la oferta de Machado de darle su Premio Nobel cuando el comité Nobel con sede en Oslo no lo honró el año pasado.

«Pero es un honor para mí que ella venga aquí. Tengo muchas ganas de conocerla», dijo.

Un día antes, en una entrevista concedida a Fox News, Trump volvió a decir que había detenido la guerra entre India y Pakistán, las dos potencias nucleares «dispuestas a hacerlo a lo grande».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente