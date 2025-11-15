Trump reduce los aranceles de importación de carne, café y frutas para frenar el aumento de los precios de los alimentos en EE.UU.

Washington, VIVA – Presidente Donald Triunfo anunció el viernes 14 de noviembre de 2025 que haría recortes y exenciones arancel Estados Unidos para la carne vacuna, el café, las frutas tropicales y otros productos básicos, en una orden ejecutiva, mientras que la Casa Blanca desestimó la política citando crecientes preocupaciones sobre el aumento de los costos.

Las nuevas exenciones son retroactivas a la medianoche del jueves y marcan un fuerte cambio para Trump, quien durante mucho tiempo ha insistido en que sus aranceles no activan inflación.

Trump ha construido su segundo mandato imponiendo altos aranceles a los bienes importar a Estados Unidos con la esperanza de fomentar la producción nacional y levantar la economía estadounidense.

La repentina decisión de Trump de abandonar su política arancelaria característica se produce tras una serie de victorias demócratas en elecciones estatales y locales en Virginia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, donde la asequibilidad y la economía fueron temas clave que destacaron la administración Trump.

«Acabamos de hacer una pequeña reducción de los aranceles sobre algunos alimentos como el café», dijo Trump a bordo del Air Force One mientras volaba a Florida horas después de que se hiciera el anuncio de los aranceles. AP, Sábado 15 de noviembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles a los bienes importados a Estados Unidos. Foto : Foto AP/Mark Schiefelbein

Cuando se le preguntó acerca de que sus aranceles ayudarían a elevar los precios al consumidor, Trump reconoció: «Yo diría que, en algunos casos, pueden» tener ese efecto.

«Pero la mayor parte de la carga la soportan otros países», añadió el presidente.

Mientras tanto, la inflación: aunque Trump afirma que la inflación ha desaparecido desde que asumió el cargo en enero, el hecho es que actualmente la inflación sigue siendo alta, lo que aumenta aún más la presión sobre los consumidores estadounidenses.

La administración Trump ha insistido en que sus aranceles han ayudado a llenar las arcas del gobierno y no son un factor importante en el aumento de los precios en las tiendas de comestibles de todo el país.

Los ‘aranceles’ de Trump perjudican al pueblo estadounidense

Sin embargo, los demócratas se apresuraron a presentar la medida del viernes como una admisión de que las políticas de Trump están dañando las finanzas del pueblo estadounidense.

“El presidente Trump finalmente ha reconocido lo que siempre hemos sabido: sus aranceles aumentan los precios para el pueblo estadounidense”, dijo el representante demócrata de Virginia Don Beyer en un comunicado.