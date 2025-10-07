Trump recaudó la tarifa de visa H-1B a Rp1.6 mil millones, la startup global ‘ganancias’ grande

Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump emitió una política que hizo el berrinche de los actores relevantes de la industria mundial visa H-1B trabajo. Aunque cosechando el rechazo debido a su aumento drástico, la compañía pionera (puesta en marcha) La tecnología de inicio fuera de los Estados Unidos lo considera una oportunidad de oro.

Leer también: ¡Un poco otro! Trump llevará a cabo una batalla de UFC en el patio de la Casa Blanca



En la nueva regulación anunciada el mes pasado, el costo de la solicitud de visa H-1B aumentó a US $ 100 mil o alrededor de Rp1.6 mil millones por empleado acompañado de un requisito salarial mínimo más alto. El paso destinado a proteger a los trabajadores locales es en realidad un desafío para las empresas estadounidenses porque ‘toque’ recluta trabajadores extranjeros talentosos.

Por otro lado, los líderes de inicio en el Reino Unido y Canadá llaman a este cambio un soplo de aire fresco para el ecosistema de tecnología global. La política de Trump dio ‘ganancia Excelente ‘para que las compañías piloto locales en varios países reclutaran los mejores talentos en su país teniendo en cuenta que hasta ahora ha sido a menudo la segunda opción.

Leer también: Cierre de EE. UU. Todavía está en curso, ¿despidos masivos de 750,000 funcionarios públicos frente a sus ojos?



«Hasta ahora, solo podemos obtener un candidato de segunda clase. Ahora, tenemos la mejor oportunidad interesante», dijo el fundador de una inteligencia artificial de Londres, Quench.ai, Husayn Kassai, citado de El Financial Times El martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: La evacuación de 7 trabajadores de Freeport que están enterrados en la mina se completan después de 27 días



El apoyo a este paso de reclutamiento global también proviene del gobierno. El Ministro Británico de Finanzas, Rachel Reeves, anunció el sistema de simigración planeado para el sistema de inmigración británico con un costo de visa más barato para atraer trabajadores de alto calado.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también calificó la política de visa H-1B como una gran oportunidad para ‘ganar’ mano de obra superior que anteriormente estaba interesada en trabajar en Silicon Valley, una compañía gigante estadounidense en el campo de la tecnología.

Algunas nuevas empresas incluso comenzaron a sentir el impacto de esta política de mejora de visas H-1B. Por ejemplo, Arsham Ghahramani, fundador de la Compañía de Reclutamiento de Toronto, Ribbon, reveló que el 40 por ciento de sus equipos eran trabajadores que no pudieron obtener la visa.

https://www.youtube.com/watch?v=e7wtui1aenc

«Canadá se considera una parada para los Estados Unidos. Ahora, ellos (los trabajadores) en realidad se quedan aquí, y eso es bueno para nosotros», dijo Ghahramani.

Mikhail Sharonv, CEO de Inmigram, una compañía de reubicación, también sintió la señal del aumento en el interés. Dijo que la demanda había aumentado considerablemente desde el anuncio de la nueva política. «Nuestro centro de servicio ahora está abrumado. La demanda se ha disparado después de que se anunciaron las reglas H-1B», dijo.