Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump destinado a tener una reunión trilateral con Mitra Rusia Y Ucrania Tan pronto como el 22 de agosto, Axios informó el sábado.

Después de una reunión el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin En Alaska, Trump dijo a los líderes europeos por teléfono que organizaría una reunión con Putin y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.



Viva militar: Volodymyr Zelensky y Donald Trump

Anteriormente, Trump conoció a Zelenskyy el lunes pasado en la Casa Blanca y al mismo tiempo invitó a los líderes europeos a asistir a la reunión.

Sin embargo, Putin no ha dado una respuesta relacionada con la reunión trilateral propuesta.

Trump y Putin celebraron una importante reunión máxima en Anchorage, Alaska, el viernes, marcando la primera reunión de cara a cara entre Los dos líderes desde la invasión rusa de Ucrania comenzaron en febrero de 2022. Esta también fue la primera visita de Putin a los Estados Unidos para negociar con un presidente de los Estados Unidos desde 2007.

Putin dijo en una conferencia de prensa después de la reunión máxima que él y Trump habían llegado a «comprensión».

Trump, por otro lado, dijo que habían logrado «algún progreso», pero admitió que no había acuerdo para poner fin al conflicto en curso. (Hormiga)

