Trump quiere cambiar el nombre del Pentágono al Departamento de Guerra

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump declaró el lunes que estaba considerando cambiar su nombre Ministerio de defensa (Departamento de Defensa/DOD) a Departamento de Guerra (Departamento de Guerra) en el futuro cercano.

Triunfo decir a las oficinas, la posibilidad de regresar Pentágono a un nombre más agresivo como antes. Según Trump, el nuevo nombre se consideró más de acuerdo con el espíritu militar.

«Cuando ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, su nombre era el Departamento de Guerra. Y para mí, es eso», dijo Trump en una prensa con el presidente surcoreano Lee Jae Myung. Político, Martes 26 de agosto de 2025.

«Todos están felices de que tengamos una historia extraordinaria de victoria cuando el nombre sigue siendo el Departamento de Guerra. Luego lo convertimos en el Departamento de Defensa». El continuó

Para el registro, el Departamento de Guerra se estableció por primera vez en 1789 y duró hasta 1947. Durante el tiempo del presidente Harry Truman, el nombre de la institución se cambió oficialmente al Departamento de Defensa basado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

Truman tiene la intención de que este cambio de nombre brinde al jefe de autoridad del Pentágono que está más centralizado sobre diferentes ramas militares, especialmente la Marina, que tienen una independencia significativa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, así como para reducir los costos y fortalecer la seguridad nacional.

‘Suena más fuerte’

Trump ha insinuado en las últimas semanas sobre la posibilidad de cambios en el nombre, llamando a Pete Hegseth, el Ministro de Defensa de los Estados Unidos como «Ministro de Guerra» en la reunión máxima de la OTAN en junio e indica que las razones políticas que fomentan el cambio.

«Si ves el antiguo edificio al lado de la Casa Blanca, puedes ver dónde solía servir como Ministro de Guerra», dijo. «Entonces nos volvimos más políticos y lo llamaron el Ministro de Defensa».

Trump insinuó que este cambio de nombre pronto ocurrirá. Sin embargo, es más probable que el Pentágono requiera la aprobación del Congreso para cada cambio de nombre porque el departamento se estableció en base a una ley que ha sido décadas envejecidas.

«No quiero ser una defensa», dijo Trump el lunes en la sala ovalada. «También queremos atacar. Anteriormente el nombre del Departamento de Guerra, y sonaba más fuerte».

Agregó: «Como sabes, ganamos la Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ganamos todo»,

El portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo al Daily Mail: «Como dijo el presidente Trump, nuestro ejército debe centrarse en los ataques, no solo la defensa. Por eso prioriza a los soldados en el Pentágono, en lugar de Dei (diversidad, equidad e inclusión) y la ideología de Woke.