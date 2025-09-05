Trump quiere cambiar el nombre del Pentágono al Departamento de Guerra

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (COMO) Donald Trump firmará la orden ejecutiva, viernes (5/9) hora local, para cambiar el nombre del Departamento de Defensa o Pentágono Conviértete en «Departamento de Guerra», dijo el jueves portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt.

Fox News informó por primera vez las noticias sobre el pedido.

Según Fox, Trump firmará la orden ejecutiva para restaurar el nombre histórico, que se utilizó hasta 1949 antes de que la institución fuera reorganizada en el Departamento de Defensa en función de la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

Edificio del Departamento de Defensa del Pentágono o de los Estados Unidos

La orden regula el uso del «Departamento de Guerra» como un nombre adicional para el Departamento de Defensa y le pide al Ministro de Defensa Pete Hegseth que adopte un título adicional «Ministro de Guerra».

La orden también instruyó a Hegseth que presentara pasos legislativos y ejecutivos para que los cambios fueran permanentes y actualizaran los signos y sitios web del Pentágono.

La orden también incluyó cambiar el nombre de la sala de conferencias de prensa a «Anexo de la Guerra del Pentágono», dijo un funcionario de la Casa Blanca a Fox.

«A todos les gusta el hecho de que tenemos una historia extraordinaria de victoria cuando (institución) se llama el Departamento de Guerra», dijo Trump a los periodistas el 25 de agosto.

Hegseth dijo que el movimiento refleja los cambios culturales dentro del departamento.

«No somos solo defensa, también llevamos a cabo ataques», agregó. (Hormiga)