Trump publica meme celebrando YouTube $ 24.5 millones de liquidación de demandas

Presidente Donald Trump tomó una vuelta de la victoria después de su último shakedown de una gran compañía de tecnología, compartiendo un meme que muestra un avergonzado YouTube Ejec de ejecución entrega un cheque de tamaño gigante por $ 24.5 millones al presidente.

El lunes, una presentación judicial reveló que Alphabet, la empresa matriz de YouTube, acordó pagar un total de $ 24.5 millones para resolver la demanda de Trump alegando «censura» Sobre la suspensión de YouTube de su canal después del ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. YouTube había determinado que violó la política del sitio contra incitar a la violencia.

La imagen que Trump publicó el lunes por la noche muestra a un hombre de aspecto tímido con una sudadera gris (tal vez destinada a ser el CEO de YouTube Neal Mohan) que realiza un cheque hecha a «Donald J. Trump» por $ 24.5 millones con una línea de notas que dice «Acuerdo para una suspensión injusta». Se muestra a Trump sosteniendo el otro lado del cheque de novedad, sonriendo y dando un pulgar hacia arriba.

El texto dice: «¡YouTube se rinde! Paga al presidente Trump $ 24.5 millones por la prohibición ilegal! Esta victoria masiva demuestra que la censura de gran tecnología tiene consecuencias. ¡Cada patriota basado en las sombras merece justicia!» Continúa: «¡Trump luchó por la libertad de expresión y ganó!

Aquí está la publicación, compartida a las 11:46 pm ET en la cuenta social de Trump de Trump:

Bajo el acuerdo, YouTube, Google Y Alphabet no admitió ningún hecho de que no hubieran aceptado hacer cambios en la política o el producto.

Del total de $ 24.5 millones, Alphabet pagará $ 22 millones a Trump, quien designó que los fondos van al Confiar en el centro comercial nacional y hacia La construcción del salón de baile de la Casa Blanca.

Trump formó Trump Media & Technology Group, que opera Truth Social, después de que fue prohibido o suspendido de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y otras plataformas importantes de Internet a raíz del mortal ataque del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, cuyo objetivo es revocar los resultados de las elecciones de 2020.

En julio de 2021, Trump demandó a Meta (entonces llamado Facebook), Twitter y Google Sobre su suspensión de sus cuentas en sus plataformas, alegando que esas eran acciones «inconstitucionales» que violaban sus derechos de libertad de expresión. Sin embargo, esa es una mala lectura de la Primera Enmienda, que prohíbe las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión y no se aplica a las empresas privadas.

En enero de 2025, Meta acordó pagar $ 25 millones para resolver la demanda de Trump. Al mes siguiente, Twitter, ahora controlado por el multimillonario Elon Musk y llamó a X, le pagó a Trump alrededor de $ 10 millones.

YouTube en marzo de 2023 levantó su suspensión de Trumpdiciendo que sopesó los riesgos de violencia al permitir que los votantes «escuchen igualmente de los principales candidatos nacionales». Eso vino después de que Meta dijo que era restablecer las cuentas de Facebook e Instagram de Trump con «nuevas barandillas en su lugar para disuadir las ofensas repetidas». Musk restableció la cuenta de Trump en Twitter/X en noviembre de 2022.

Mientras tanto, las compañías de medios que han pagado a Trump millones para resolver demandas incluyen Paramount Global, que este verano le pagó al presidente $ 16 millones Para resolver su demanda en un segmento de «60 minutos», y Disney, que en diciembre de 2024 pagó un total de $ 16 millones a Trump resolver una demanda de difamación contra ABC News.