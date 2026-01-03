Trump publica foto de Nicolás Maduro bajo custodia después de los ataques a Venezuela

Donald Trump llevó a Verdad Social temprano el sábado para compartir una foto del presidente venezolano Nicolás Maduro bajo custodia después de que Estados Unidos llevara a cabo ataques aéreos contra Caracas, la capital de Venezuela, el viernes por la noche y hasta el sábado.

Trump confirmó que los ataques fueron una operación estadounidense en un Publicación social de la verdad el sábado por la mañana. Escribió: «Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los EE. UU. Los detalles se darán a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m., en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP».

en la apertura de la conferenciaTrump calificó los ataques como un “asalto espectacular” a un nivel que “la gente no había visto desde la Segunda Guerra Mundial”. El presidente dijo además que también fue capturada la esposa de Maduro, Cila Flores, y agregó que ambos han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York “por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos”.

Trump afirmó que “ni un solo miembro del servicio estadounidense murió” durante la operación. De acuerdo a Los New York TimesNo hay indicios de que el ejército estadounidense se encuentre actualmente en Venezuela.

El presidente dijo que Estados Unidos va a “dirigir” el país hasta que se pueda facilitar una “transición de poder segura, adecuada y juiciosa”. Trump agregó que espera “paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela”.