Trump promete “represalias muy serias” después de que ISIS matara a dos soldados estadounidenses en Siria







presidente de estados unidos Donald Trump El sábado (hora local) prometió «represalias muy serias» después de que un pistolero de ISIS matara a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil en una emboscada en Siria, calificando el ataque como un ataque tanto contra Estados Unidos como contra Siria.

Hablando en la Casa Blanca, el presidente describió a las víctimas como «tres grandes patriotas» y caracterizó el incidente como un asalto tanto a Washington como a Damasco.

«Este fue un ataque del ISIS contra nosotros y Siria», dijo a los periodistas. «Lloramos a los perdidos y oramos por ellos, sus padres y sus seres queridos».

Cuando se le preguntó si Estados Unidos respondería, Trump fue inequívoco: «Sí, tomaremos represalias».

Repitió la advertencia en Truth Social y escribió: «Habrá represalias muy graves. Lamentamos la pérdida de tres Grandes Patriotas americanos en Siria: dos soldados y un intérprete civil. Asimismo, rezamos por los tres militares heridos que, según se acaba de confirmar, se encuentran bien».

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el ataque se produjo el 13 de diciembre durante operaciones antiterroristas cerca de Palmira. El pistolero solitario fue atacado y asesinado por fuerzas estadounidenses y asociadas. Otros tres soldados estadounidenses resultaron heridos pero se están recuperando.

Las identidades del fallecido se retendrán durante 24 horas hasta que se notifique a los familiares.

Trump también dijo Siria El nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, se mostró «extremadamente enojado y perturbado» por el ataque, que ocurrió en «una parte muy peligrosa de Siria» que no está totalmente bajo el control del gobierno.

Estados Unidos tiene aproximadamente 900 soldados desplegados en Siria como parte de las operaciones en curso contra los militantes del Estado Islámico.

El tiroteo ocurrió semanas después de que el presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, mantuviera conversaciones con Trump en la Casa Blanca. Al-Sharaa llegó al poder tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad el año pasado. Posteriormente, Assad huyó a Rusia, donde le concedieron asilo, y ha prometido seguir oponiéndose a las fuerzas rebeldes. Al-Sharaa, un ex miembro de Al Qaeda que anteriormente fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak, Trump levantó su designación de terrorista global antes de su reunión.

