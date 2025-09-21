





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump está decidido a reclamar el control de la base aérea de Bagram en Afganistán cuando advirtió nuevamente al gobierno talibán.

«Estamos hablando ahora con Afganistán, y lo queremos de regreso, y lo queremos pronto. Si no lo hacen, descubrirá qué voy a hacer», dijo Donald Trump cuando se le preguntó sobre la posibilidad de las botas estadounidenses en el suelo de Afganistán.

Más temprano en el día, Trump, en una publicación sobre verdad social, advirtió Afganistán que «las cosas malas van a suceder» si no cumplían con su demanda.

«Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a los que lo construyeron, los Estados Unidos de América, ¡las malas cosas van a suceder!» Trump advirtió en una publicación sobre Truth Social «.

La base aérea de Bagram está actualmente bajo el control del gobierno talibán después del Tropas estadounidenses Se retiró de Afganistán en 2021.

Además, Trump también hizo comentarios breves sobre otros asuntos de política exterior, incluida la próxima participación en la Asamblea General de la ONU y las recientes incursiones rusas en Estonia.

Trump dijo que conocerá a más de 20 líderes durante su tiempo en Nueva York.

La reunión de alto nivel de la UNGA comenzará el lunes 22 de septiembre para conmemorar el 80 aniversario del establecimiento de las Naciones Unidas.

Hablando de la ruso Incursión en Estonia, Trump dijo: «No me han informado».

La OTAN, el viernes, interceptó tres aviones rusos sobre el espacio aéreo de Estonia, con Europa en alerta aumentada después de una serie de violaciones del espacio aéreo ruso en los países del este.

Rusia también lanzó un asalto aéreo a gran escala en Ucrania, incluidas las huelgas cerca de la frontera occidental con Polonia, informó CNN.

«Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación de Rusia, que está llevando a cabo huelgas sobre el territorio de Ucrania, la aviación polaca y aliada ha comenzado a operar en nuestro espacio aéreo», dijo el ejército polaco en una publicación sobre X. Añadió: «Los pares de caza de tareas han sido revueltas, y los sistemas de defensa aérea terrestres, así como la recuperación de la radiolocación de la radiolocación, han alcanzado un estado de máximo de combate de combate», se han escabricado, y los sistemas de defensa aérea terrestres, así como la recuperación de la radiolocación de la radiolocalización han alcanzado un estado de estado de los partidos de máximo. «», Y los sistemas de defensa aérea terrestres, así como la recuperación de la radiolocotococión, han alcanzado un estado de máximo de combate de combate «.

