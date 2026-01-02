Trump promete que Estados Unidos intervendrá si Irán dispara contra manifestantes

Washington, VIVA – Presidente Donald Triunfo el viernes 2 de enero de 2026, prometiendo intervenir si Irán disparar o matar brutalmente a manifestantes pacíficos, a medida que las protestas económicas se extienden y escalan hasta convertirse en disturbios mortales.

Si Irán «mata a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos vendrá a rescatarlos. Estamos alerta y listos para actuar», dijo Trump en una publicación nocturna el Verdad Social.

Altos funcionarios iraníes respondieron advirtiendo contra la intervención COMO provocaría un caos regional y recibiría una respuesta firme.

Esto se produce después de que las protestas en la República Islámica se volvieran violentas en los últimos días, con al menos siete muertes reportadas por una organización de derechos humanos y al menos tres por una agencia de noticias semioficial.

Las protestas estallaron el domingo en la capital, Teherán, y las multitudes corearon quejas económicas después de que la moneda del país alcanzara un mínimo histórico frente al dólar a medida que los precios se disparaban.

Desde entonces, la gente ha salido a las calles en pueblos pequeños y las protestas han tomado un giro más político con lemas dirigidos al régimen clerical y al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, la máxima autoridad del país.

La economía de Irán ha sido golpeada por años de sanciones y una guerra de 12 días con Israel En junio pasado, cuando el ejército estadounidense también atacó las instalaciones nucleares del país, aumentó la ansiedad pública. La crisis del agua también provocó que a finales del año pasado se secaran los grifos en varios lugares.

El gobierno civil de Irán, encabezado por el presidente Masoud Pezeshkian, ha señalado que quiere negociar con los manifestantes y reconocer sus «demandas legítimas».

Sin embargo, en respuesta a Trump, Ali Larijani, un ex presidente del parlamento que sirvió como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, alegó, sin proporcionar pruebas, que Israel y Estados Unidos estaban alimentando demostración el.

«Trump debería saber que la intervención estadounidense en cuestiones internas conducirá al caos en toda la región y a la destrucción de los intereses estadounidenses», escribió Larijani en X, que fue bloqueado por el gobierno iraní.