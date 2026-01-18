Trump prohíbe la entrada a EE.UU. a seguidores de 15 países participantes en el Mundial, esta es la respuesta de la FIFA

VIVA – fifa finalmente habló tras la decisión del presidente Estados Unidos de América Donald Trump que impuso prohibiciones de viaje a varios países participantes Copa del Mundo 2026 que se celebró en Estados Unidos, Canadá y México.

En su comunicado oficial, la FIFA recordó que la posesión de una entrada para el partido no garantiza automáticamente la entrada al país anfitrión. La federación mundial de fútbol pidió a los aficionados que velaran por el cumplimiento de las normas de inmigración de cada país anfitrión desde una edad temprana.

«Las entradas para los partidos no garantizan la entrada al país anfitrión, y los aficionados deben visitar el sitio web del gobierno de cada país para conocer los requisitos de entrada a Canadá, México y Estados Unidos», dijo. Comunicado oficial de la FIFA.

La FIFA también enfatizó la importancia de procesar los documentos de viaje con anticipación, considerando que los tiempos de procesamiento de visas pueden llevar mucho tiempo. «Dado el tiempo de procesamiento requerido, la FIFA recomienda que las solicitudes de visa se presenten lo antes posible», continúa el comunicado.

Además, la FIFA anunció planes para implementar FIFA PASS para los poseedores de entradas para la Copa Mundial 2026 que viajarán a Estados Unidos.

«Los poseedores de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que viajen a Estados Unidos serán elegibles para el recientemente anunciado sistema FIFA PASS cuando esté disponible en las próximas semanas», escribió la FIFA.

Esta política surgió después de que Trump enfatizara la postura de su administración contra las visitas de ciudadanos de ciertos países a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha suspendido oficialmente las solicitudes de visa para ciudadanos de 75 países de manera indefinida, una medida que se dice afectará a unos dos mil millones de personas en todo el mundo.

Esta decisión se tomó como parte de los esfuerzos por endurecer las políticas de inmigración. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, reveló previamente las razones detrás de la prohibición en una fuerte publicación en las redes sociales de X.

«Acabo de reunirme con el presidente. Recomendé una prohibición total de viajar a todos los malditos países que han inundado nuestro país con asesinos, parásitos y adictos a los privilegios», escribió Noem.

Continuó su declaración en tono firme: «Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para los invasores extranjeros que masacraron a nuestros héroes, drenaron el dinero de nuestros impuestos o despojaron a los estadounidenses de sus derechos. No los queremos. Ninguno».