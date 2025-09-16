Trump pospone la aplicación de la ley, el acuerdo de reclamos establecido para vender las operaciones estadounidenses de la aplicación

Tiktok Estados Unidos está listo para obtener una nueva estructura de propiedad, y una nueva aplicación para los usuarios estadounidenses, si los esfuerzos muy retrasados ​​de la administración Trump para iniciar un acuerdo para cumplir con una ley que prohíbe el control chino de la aplicación.

Presidente Donald TrumpHablando con periodistas el martes fuera de la Casa Blanca, dijo: «Tenemos un acuerdo en Tiktok. He llegado a un acuerdo con China». Dijo que hay «compañías muy grandes que quieren comprarlo». Trump dijo que va a hablar con el presidente chino Xi Jinping el viernes «para confirmar todo».

Dado que el acuerdo aún no es final, Trump ha pospuesto la ejecución de su administración de la ley de desajuste o ban de Tiktok nuevamente por 90 días, la cuarta vez que lo hizo, con la nueva fecha límite del 16 de diciembre.

Trump no proporcionó detalles sobre los posibles nuevos propietarios de Tiktok US. Según un Wall Street Journal informeEl negocio estadounidense de Tiktok sería propiedad y controlado del 80% por un consorcio de inversores, incluidos Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. Además, actual Byte Los inversores, incluidos Susquehanna International, KKR y General Atlantic, serían parte del grupo de propiedad del 80%. Los accionistas chinos, incluido el bytedance, poseirían el resto, según el informe del revista, citando fuentes anónimas. La nueva compañía de los Estados Unidos Tiktok tendría una junta dominada por los Estados Unidos que incluye a un miembro designado por el gobierno de los Estados Unidos, según el informe de WSJ.

Los representantes de Tiktok y el bytedance no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según una ley estadounidense que entró en vigencia el 19 de enero de 2025, es ilegal que las compañías estadounidenses organicen o distribuyan a Tiktok en el país siempre que permanezca controlado por la empresa matriz china Bytedance. La legislación aprobada el año pasado con un abrumador apoyo bipartidista en el Congreso, por temor a que los lazos de la aplicación de entretenimiento de video popular con el régimen comunista de China lo conviertan en un riesgo de seguridad nacional. Fue firmado por el presidente Biden.

La administración Trump ha estado tratando de llegar a un acuerdo para reestructurar la propiedad de Tiktok US de una manera que cumpla con la ley, al tiempo que es un acuerdo que el gobierno chino aprobará.

Bytedance ha dicho que el 60% de su propiedad está representada por inversores institucionales globales, incluidos BlackRock, General Atlantic y Susquehanna, con el 20% de sus fundadores chinos y el 20% por empleados, incluidos los de los Estados Unidos. La ley de desinterés o ban de Estados Unidos prohíbe la distribución de cualquier aplicación en la que empresas o individuos ubicados en un país que sea un «adversario extranjero» para los Estados Unidos «posee directa o indirectamente» al menos una participación del 20%.

La transferencia de propiedad requeriría que los usuarios actuales de Tiktok en los Estados Unidos descarguen e instalaran una nueva aplicación, que estará completamente separada de la aplicación tal como existe en el resto del mundo, según el diario. La versión estadounidense de la aplicación tendrá un algoritmo de recomendación de contenido que utiliza tecnología con licencia de Bytedance, mientras que Oracle continuará administrando y alojando los datos estadounidenses de Tiktok.

Trump, en los últimos meses de su primera administración, trató sin éxito de prohibir a Tiktok a menos que su propiedad fuera transferida a las empresas estadounidenses. Pero después de las elecciones de 2024, Trump dijo: «Tengo un lugar cálido en mi corazón para Tiktok», porque «hay quienes dicen» que la aplicación ayudó a generar apoyo entre los votantes jóvenes.