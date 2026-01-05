Jacarta – Estados Unidos de América (COMO) está dispuesto a invertir fuertemente en el sector energético Venezueladespués del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Así lo afirmó el presidente Donald Trump.

La razón de Trump para llevar a cabo un golpe contra Maduro fue porque quería restaurar la infraestructura dañada de la refinería de petróleo de Venezuela y reiniciar los ingresos para el país sudamericano.

Venezuela, miembro fundador de la OPEP, tiene reservas petróleo crudo el más grande del mundo, representando el 17 por ciento de las reservas globales con 303 mil millones de barriles.

Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela, enviando aproximadamente 140 mil barriles por día en el cuarto trimestre de 2025.

La empresa ha manifestado su compromiso con la seguridad de su plantilla y la preservación de sus activos, como se cita en el sitio. Reino Unido.Finanzas.YahooLunes 5 de enero de 2026.

Fuerzas especiales estadounidenses junto con la Agencia Central de Inteligencia o CIA arrestaron a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque masivo. Ambos han sido acusados ​​de tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.

A pesar del actual embargo sobre el petróleo crudo venezolano, Donald Trump confirmó que las compañías petroleras de su país financiarían directamente la reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela y prometió un reembolso por sus esfuerzos.

Trump también dijo que las compañías petroleras pagarían directamente los costos de reconstrucción de la infraestructura petrolera de Venezuela.

«Recibirán una compensación por lo que hicieron. Transportaremos el petróleo crudo como es debido. Venderemos petróleo crudo en grandes cantidades a otros países», subrayó.

La producción de petróleo crudo de Venezuela ha experimentado una disminución significativa desde su pico a fines de los años 1990.

Actualmente, el país produce alrededor de 800 mil barriles por día, en marcado contraste con la producción estadounidense de 13,8 millones de barriles por día.