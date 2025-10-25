Trump pone fin a las conversaciones comerciales con Canadá por el anuncio antiaranceles de Reagan







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la terminación de todas las negociaciones comerciales con Canadácitando un anuncio antiaranceles que utilizaba un clip del ex presidente estadounidense Ronald Reagan. «La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de manera fraudulenta un anuncio en el que Reagan habla negativamente sobre los aranceles. El anuncio costaba 75.000 dólares.

Sólo hicieron esto para interferir con la decisión de los tribunales estadounidenses», dijo Trump. Los anuncios, supuestamente pagados por el gobierno de Ontario, se han emitido en las principales redes estadounidenses y costaron 75 millones de dólares. Esto se produce semanas después de que Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, discutieran sobre comercio, seguridad fronteriza y negociaciones en curso entre las dos naciones vecinas.

