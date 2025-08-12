Trump pone a la policía de DC bajo el mando federal, envía a la Guardia Nacional







Presidente Donald Trump dijo que está colocando el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, DC, «bajo control federal» y desplegando la Guardia Nacional a la Ciudad, diciendo que la medida tiene como objetivo restaurar la orden en la capital del país, informó CNN. Mientras me dirigía a la sesión informativa de la Casa Blanca, Trump dijo: «Estoy invoco oficialmente la Sección 740 de la Ley de la Regla del Hogar del Distrito de Columbia, usted sabe qué es eso y colocando al Departamento de Policía Metropolitana de DC bajo control federal directo».

Trump invocó la sección 740 del distrito de Ley de Regla de Hogar de Columbialo que permite al presidente tomar el control del departamento de policía durante 48 horas en emergencias. Además, Trump dijo a los periodistas que sus acciones vienen como «algo está fuera de control, pero lo pondremos en control muy rápido, como lo hicimos en la frontera sur».

Trump también anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para ayudar a la policía local, según CNN. «Estoy desplegando la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington, DC, y se les permitirá hacer su trabajo correctamente», agregó Trump.

Según CNN, la Ley de la Regla del Interior de 1973 permite al presidente tomar el control de la policía de la ciudad durante 48 horas si «determina que existen condiciones especiales de una naturaleza de emergencia», lo que requiere el uso del departamento para fines federales. El presidente puede retener el control del departamento por un período más largo si notifica a los presidentes y miembros de clasificación de los comités del Congreso que manejan asuntos legislativos relacionados con DC. Cualquier solicitud de control sobre el departamento de policía de la ciudad durante más de 30 días debe ser aprobada.

Según CNN, Los Ángeles La alcaldesa Karen Bass criticó la decisión de Trump, llamándola «inquietante» y un «extralimitación de los poderes presidenciales». «No despliegue las fuerzas armadas debido a los sentimientos de las personas. Eso es inapropiado. Si las estadísticas dicen que el crimen está bajo, ¿por qué harías eso? Porque la gente siente miedo», dijo. Bass agregó: «No creo que simplemente empujes las estadísticas de la gente, pero haces otras cosas para que se sientan seguros. No usas a los militares para ayudar a las personas a sentirse mejor».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente