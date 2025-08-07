Trump podría reunirse en persona con Putin tan pronto como la próxima semana: Oficial de la Casa Blanca







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Podría reunirse en persona con el presidente ruso Vladimir Putin tan pronto como la próxima semana mientras busca negociar el fin de la Guerra de Rusia-Ukraine, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca. El funcionario advirtió que una reunión aún no se ha programado y no se ha determinado ninguna ubicación. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con Associated Press bajo condición de anonimato para discutir los planes internos.

La noticia de una posible reunión, que fue reportada por primera vez por el New York Times, se produjo horas después del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió con Putin en Moscú el miércoles. Trump había publicado anteriormente en Truth Social que Witkoff «tenía una reunión altamente productiva» con Putin en la que se hizo un gran progreso «. Trump dijo que actualizó los aliados de Estados Unidos en Europa sobre la reunión y que trabajarán para el fin de la Guerra de Rusia-Ucrania «en los días y semanas por venir».

Secretario de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo: «Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está abierto a reunirse con el presidente Putin y el presidente Zelensky». Su declaración no abordó el momento potencial de ninguna reunión. Witkoff se reunió con Putin días antes de la fecha límite de la Casa Blanca para que Rusia llegue a un acuerdo de paz con Ucrania o potencialmente enfrentara severas sanciones económicas que también podrían afectar a los países a comprar su petróleo.

La reunión entre Putin y Witkoff duró unas tres horas, dijo el Kremlin.

El asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo que Putin y Witkoff tuvieron una «conversación útil y constructiva» que se centró en la crisis ucraniana y, en un guiño a mejorar las relaciones entre Washington y Moscú«Perspectivas para el posible desarrollo de la cooperación estratégica» entre los Estados Unidos y Rusia.

La amenaza de las sanciones estadounidenses

Más temprano el miércoles, el mismo funcionario de la Casa Blanca dijo que todavía se esperaba que Estados Unidos impusiera sanciones secundarias contra Rusia el viernes, después de una fecha límite de 10 días que Trump impuso es expirar. El Casa blanca aún no ha publicado detalles sobre las sanciones.

Washington ha amenazado «aranceles severos» y otras sanciones económicas si el asesinato no se detiene. Trump también ha amenazado con abofetear aranceles a las naciones que compran petróleo ruso, lo que podría aumentar drásticamente los impuestos de importación en China e India. Dijo el martes que no se había comprometido públicamente con ninguna tasa arancelaria en particular, e indicó que su decisión podría depender del resultado de la reunión con Putin.

Trump ha expresado una creciente frustración con Putin sobre los huelgas de Rusia en las áreas civiles de Ucrania, destinadas a erosionar la moral y el apetito público por la guerra. Los ataques intensificados han ocurrido incluso cuando Trump ha instado al líder ruso en los últimos meses a ceder.

Zelenskyy dijo el miércoles por la noche que él y Trump hablaron por teléfono después de que Witkoff se reunió con Putin. Dijo «Líderes europeos También participamos en la conversación «y» discutimos lo que se dijo en Moscú «.» Parece que Rusia ahora está más inclinada a aceptar un alto el fuego «, dijo Zelenskyy, y agregó que la presión sobre Moscú» está funcionando «, sin elaborar.

Zelenskyy enfatizó que era importante asegurarse de que Rusia no «nos engañe a nosotros ni a los Estados Unidos» cuando se trata de «los detalles» de un posible acuerdo. Kiev propone que Ucrania y sus aliados pronto «hablen para determinar nuestra posición, nuestra posición común y nuestra opinión común».

La lucha se mueve en

Durante la noche del martes al miércoles, las fuerzas rusas llegaron a un centro recreativo en Ucrania La región del sur de Zaporizhzhia, matando a dos personas e hiriendo a 12, incluidos dos niños, dijo el miércoles el gobernador regional Ivan Fedorov. Las fuerzas rusas lanzaron al menos cuatro ataques en el área e inicialmente atacaron con poderosas bombas de deslizamiento.

«Hay un sentido militar cero en esta huelga. Solo la crueldad para intimidar», dijo Zelenskyy en un puesto en Telegram. Rusia también llegó a la red eléctrica ucraniana y las instalaciones para el gas de calefacción y cocina, dijo Zelenskyy, ya que Ucrania hace los preparativos para el invierno.

Los analistas occidentales y los funcionarios ucranianos dicen que Putin se está estancando por el tiempo y evitando negociaciones serias, mientras que las fuerzas rusas presionan para capturar más tierras de Ucrania. A Ofensivo ruso Eso comenzó en la primavera y se espera que continúe durante el otoño avanza más rápido que el impulso del año pasado, pero solo está haciendo ganancias lentas y costosas y no ha podido tomar ninguna ciudad importante. La situación en la primera línea es crítica para las fuerzas ucranianas, pero las defensas no están a punto de colapsar, dicen los analistas.

Riesgos de más presión

Presentar la presión diplomática y económica sobre el Kremlin corre el riesgo de avivar las tensiones internacionales en medio del empeoramiento de las relaciones Rusia-Estados Unidos. Putin no ha dado indicio de que podría estar listo para hacer concesiones. En cambio, el líder ruso y altos funcionarios del Kremlin han hablado con la fuerza militar del país.

Putin anunció la semana pasada que la nueva Rusia misil hipersónicoque dice que no puede ser interceptado por los actuales sistemas de defensa aérea de la OTAN, ha ingresado al servicio. Rusia anunció el martes que ya no se considera sujeto a sí mismo como una moratoria autoimpuesta sobre el despliegue de misiles de rango intermedio con capacidad nuclear, una advertencia que potencialmente prepara el escenario para una nueva carrera armamentista.

Mientras tanto, el ex presidente ruso Dmitry Medvedev advirtió que la Guerra de Ucrania podría llevar a Rusia y los Estados Unidos al conflicto armado. Trump respondió a eso ordenando el reposicionamiento de dos submarinos nucleares estadounidenses. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio la bienvenida a la visita de Witkoff. «Consideramos (habla con Witkoff) importante, sustantivo y muy útil», dijo. Inicialmente, Trump le dio a Moscú un plazo de 50 días, pero luego subió su ultimátum mientras el Kremlin continuaba bombardeando las ciudades ucranianas.

Sin embargo, el propio Trump dudó de su efectividad, diciendo el domingo que Rusia ha demostrado ser «bastante bueno para evitar las sanciones». «Son personajes astutos», dijo sobre los rusos. El Kremlin ha insistido en que las sanciones internacionales impuestas desde su invasión de su vecino en febrero de 2022 han tenido un impacto limitado. Ucrania sostiene que las sanciones están afectando la máquina de guerra de Moscú y quiere que los aliados occidentales las aumenten.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente