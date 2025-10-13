Trump planea visitar Israel y Egipto para discutir el acuerdo de paz en Gaza







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se embarcará el domingo en una intensa visita diplomática a Israel y Egipto, donde se dirigirá al parlamento israelí y participará en una ceremonia de firma del acuerdo. Gaza acuerdo de paz.

El presidente tenía previsto abandonar la Casa Blanca el domingo por la tarde y llegar a Tel Aviv el lunes por la mañana temprano, hora local. La visita, programada estrechamente, incluye una reunión privada con familias de rehenes en la Knesset, seguida de un discurso público ante los legisladores israelíes.

Esta es la primera visita de Trump a Israel después de anunciar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás. Esta visita coincide también con la implementación de la primera fase del Plan de Paz de Gaza. Después de Israel, Trump se dirigirá a Egipto.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente