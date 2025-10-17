Trump planea dejar su huella en Washington construyendo un arco tipo París cerca de t







El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere dejar su huella en la capital del país construyendo un arco al estilo de París justo al oeste del Monumento a Lincoln. Trump dio a conocer el plan en una cena en la Casa Blanca el miércoles para los empresarios ricos que han prometido dinero para la Dólar estadounidense Costo de 250 millones para agregar un enorme salón de baile a la Mansión Ejecutiva.

Trump no puso precio al costo del arco. «Va a ser realmente hermoso», dijo el presidente republicano. «Creo que va a ser fantástico». Muchos presidentes y primeras familias intentan dejar su huella en la Casa Blanca, y Trump ya lo está haciendo con muchos de los cambios de diseño y construcción que ha realizado en la propiedad, quizás el más notable al convertir el Jardín de las Rosas en un patio cubierto de piedra.

Pero el arco va mucho más allá de la Casa Blanca, dándole a Trump la oportunidad de dejar otro monumento duradero en una ciudad conocida por ellos. Ampliaría su discurso anterior de embellecer la ciudad reemplazando sus pastos «cansados», y la señalización y las medianas de las calles rotas. Trump parece inspirarse en los franceses. El arco propuesto tiene un sorprendente parecido con el Arco de Triunfo en Parísel famoso monumento al final de los Campos Elíseos en honor a quienes lucharon por Francia durante la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas.

Un desfile militar celebrado en Washington a principios de este año para conmemorar el 250 cumpleaños del ejército se inspiró después de que Trump presenciara un evento similar en el famoso bulevar parisino hace ocho años como invitado del presidente de Francia, Emmanuel Macron. La Casa Blanca no respondió de inmediato el jueves a una solicitud enviada por correo electrónico para obtener más información sobre el arco, incluido el cronograma para completarlo.

Harrison Design, una empresa local, está trabajando en el proyecto, según una publicación de Trump en las redes sociales el fin de semana. Un representante de la empresa no respondió a una solicitud enviada por correo electrónico en busca de comentarios el jueves. No estaba claro si la Casa Blanca presentó la propuesta a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que tiene la responsabilidad de planificar y ubicar monumentos, memoriales y estatuas en la ciudad. Las oficinas de la comisión estuvieron cerradas durante el cierre del gobierno.

L Preston Bryant Jr, ex presidente de la comisión, dijo en un correo electrónico que la ley federal exige que el arco propuesto pase por el proceso de revisión y aprobación de la comisión. El arco se ubicaría en el extremo Washington del Memorial Bridge, que cruza el río Potomac desde Arlington, Virginia. En la cena, Trump mostró tres modelos del arco de diferentes tamaños, que contarán con una estatua de Lady Libertad en la parte superior, y reconoció que el más grande era su favorito.

Triunfo agradeció a los invitados a la cena por ser «tan generosos en sus contribuciones» para pagar el salón de baile y dijo que podría quedar suficiente dinero para cubrir el costo de construcción del arco. «Ya está completamente resuelto y, de hecho, nos sobrará dinero y lo usaremos para algo», dijo. «Probablemente lo usaremos para el arco o algo más que vendrá. Pero nos encanta arreglar Washington».

La Casa Blanca ha dicho que revelará información sobre quién contribuyó con dinero para construir el salón de baile, pero aún no lo ha hecho. Ese proyecto fue anunciado a finales de julio.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.

