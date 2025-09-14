Trump pidió ayuda de Hyundai, un nuevo auto BYD





Yakarta, Viva – Manténgase a la vanguardia con la última información automotriz que está en el centro de atención. De la redada de ingeniero Hyundai Para la historia de éxito de los empresarios de Land Rover, aquí está el artículo más popular en Viva Automotive el sábado 13 de septiembre de 2025 ayer.

1. Después de arrestar a cientos de ingenieros de Hyundai, el presidente Trump les pidió que ayudaran a Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses arrestaron a 475 trabajadores de Hyundai y LG en Georgia debido a las violaciones de los permisos de trabajo, la mayoría de los ingenieros surcoreanos. El presidente Trump les pidió que capacitaran a los trabajadores locales antes de ser enviados a casa, lo que provocó una tensión diplomática. Leer más.

Byd Yangwang U8L, un SUV eléctrico de lujo para Rp2.7 mil millones, viene con un rendimiento de 1,180 caballos de fuerza y ​​características únicas como Crab Walk. Este automóvil ofrece tecnología avanzada como el «ojo de Dios» y los sistemas interiores premium con pantallas OLED. Leer más.

3. Compre un automóvil que se inyecte muerto, este hombre se convierte en multimillonario

Un empresario británico obtiene una gran ganancia al comprar 240 viejos defensores de Land Rover como inversión. Con la modificación de Restomod, el precio de venta por unidad aumentó a Rp7.1 mil millones. Leer más.

