Trump pide una «cuota de matones» para el proyecto del puente entre Estados Unidos y Canadá y amenaza con bloquear la apertura del acceso

VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump amenazó con no permitir la apertura Puente Gordie Howe International que une Windsor, ontario De Tienes con detroit, Michigan en Estados Unidos, hasta que Canadá cedió a Estados Unidos la propiedad de la mitad de la estructura del puente.

«No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos sea completamente compensado por todo lo que les hemos dado y, además, lo más importante, Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos», dijo. Triunfo sobre la verdad social.

«Comenzaremos pronto las negociaciones. Con todo lo que les hemos dado, probablemente deberíamos tener al menos la mitad de estos activos».

Trump dijo que Canadá se estaba aprovechando de Estados Unidos y afirmó que Estados Unidos debería poseer «al menos la mitad» del puente porque «los ingresos generados por el mercado estadounidense serían enormes».

«Lo que Estados Unidos obtiene: ¡Absolutamente NADA! Ontario ni siquiera venderá licores, bebidas y otros productos alcohólicos estadounidenses», dijo Trump.

También afirma que Canadá es propietaria de los lados canadiense y estadounidense del puente. Sin embargo, el puente es propiedad pública de Canadá y el estado de Michigan, y Canadá financia todo el proyecto y utiliza los ingresos de los peajes para recuperar los costos.

El líder estadounidense subrayó que el ex presidente estadounidense, Barack Obama, era el culpable del problema, afirmando que «les dio una exención tontamente para que pudieran eludir la Buy American Act y no utilizar ningún producto estadounidense, incluido nuestro acero».

Funcionarios canadienses y estadounidenses han rechazado las afirmaciones de Donald Trump sobre el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, insistiendo en que la construcción es el resultado de la cooperación económica entre los dos países. El alcalde de Windsor, Drew Dilkens, calificó de absurdas las declaraciones de Trump y destacó que, si bien Canadá paga la construcción, Michigan también está invirtiendo cientos de millones de dólares en infraestructura de apoyo, como el acero.

Dilkens dijo que la retórica de Trump ataca las relaciones bilaterales de larga data y podría complicar las negociaciones CUSMA. «Así es como opera Donald Trump. Divide y conquista», dijo. «Es muy difícil que las cosas vuelvan a ser como eran después de que construimos todo juntos aquí».